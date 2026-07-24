Thị trường Giá cà phê hôm nay 24/7/2026: Tây Nguyên mất tới 1.800 đồng/kg, robusta sát mốc 3.700 USD/tấn Giá cà phê hôm nay 24/7/2026 tiếp tục giảm mạnh tại Tây Nguyên, kéo mặt bằng thu mua xuống còn 94.200–94.700 đồng/kg. Trên thế giới, robusta London mất tới 91 USD/tấn, còn arabica New York giảm hơn 2%.

Giá cà phê trong nước sáng 24/7 đồng loạt đi xuống tại các vùng sản xuất trọng điểm. Mức giảm phổ biến từ 1.700 đến 1.800 đồng/kg khiến toàn bộ địa phương được khảo sát rơi xuống dưới ngưỡng 95.000 đồng/kg.

Giá thu mua cao nhất hiện thuộc về khu vực Đắk Nông cũ với 94.700 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục đứng cuối bảng khi chỉ còn 94.200 đồng/kg. Khoảng cách giữa nơi cao nhất và thấp nhất được thu hẹp còn 500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm đồng loạt

Tại khu vực Đắk Nông cũ, thương lái đang thu mua cà phê với giá 94.700 đồng/kg, giảm 1.800 đồng/kg so với phiên trước. Dù giữ vị trí cao nhất Tây Nguyên, giá tại khu vực này đã thấp hơn mốc 95.000 đồng/kg khoảng 300 đồng.

Đắk Lắk cũng giảm 1.800 đồng/kg, đưa giá giao dịch về 94.600 đồng/kg. Mức thu mua tại địa phương này thấp hơn Đắk Nông cũ 100 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai được điều chỉnh xuống 94.600 đồng/kg, giảm 1.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai hiện cùng đứng ở vị trí thứ hai trong bảng khảo sát.

Lâm Đồng ghi nhận mức giảm 1.700 đồng/kg, nhẹ hơn các địa phương còn lại khoảng 100 đồng/kg. Tuy nhiên, giá thu mua tại đây chỉ còn 94.200 đồng/kg, thấp nhất khu vực Tây Nguyên.

Thị trường Giá thu mua (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 94.600 -1.800 Lâm Đồng 94.200 -1.700 Gia Lai 94.600 -1.800 Đắk Nông cũ 94.700 -1.800

Với mức điều chỉnh trên, giá trị mỗi tấn cà phê nhân giảm khoảng 1,7–1,8 triệu đồng chỉ sau một phiên. Áp lực giảm lan rộng có thể khiến người trồng và đại lý thận trọng hơn khi bán hàng, đặc biệt trong thời điểm thị trường London chưa có tín hiệu phục hồi rõ ràng.

Độc giả có thể xem lại bài giá cà phê hôm nay 20/7/2026 để đối chiếu diễn biến của thị trường trong những phiên đầu tuần.

Giá cà phê thế giới hôm nay: Robusta mất 91 USD/tấn

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/7, giá robusta trên sàn London giảm mạnh ở các kỳ hạn được theo dõi.

Hợp đồng robusta giao tháng 9/2026 giảm 91 USD/tấn, tương đương 2,4%, xuống còn 3.705 USD/tấn. Đây là kỳ hạn có biên độ giảm lớn nhất trong phiên.

Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 62 USD/tấn, tương ứng 1,65%, chốt ở mức 3.699 USD/tấn. Việc kỳ hạn tháng 11 rơi xuống dưới mốc 3.700 USD/tấn tạo thêm áp lực đối với tâm lý giao dịch trên thị trường vật chất.

Trên sàn New York, giá arabica cũng giảm hơn 2%. Hợp đồng giao tháng 9/2026 mất 7,25 US cent/pound, tương đương 2,29%, xuống còn 309,4 US cent/pound.

Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm cùng mức 7,25 US cent/pound, tương ứng 2,39%, còn 296,45 US cent/pound. Hợp đồng này đã xuống dưới ngưỡng tâm lý 300 US cent/pound.

Cả robusta và arabica hiện ở vùng thấp nhất trong khoảng hai tuần. Diễn biến tiêu cực trên hai sàn quốc tế là một trong những nguyên nhân khiến giá thu mua tại Tây Nguyên giảm sâu trong phiên sáng 24/7.

Nguồn cung từ Indonesia và Brazil gây sức ép

Giá robusta đang chịu áp lực khi cà phê vụ mới từ Indonesia tiếp tục được đưa ra thị trường. Nước này là một trong những quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới.

Vụ thu hoạch tại Indonesia đang bước vào giai đoạn cuối. Thời tiết thuận lợi ở Lampung, vùng trồng cà phê trọng điểm, giúp quá trình thu hái, chế biến và giao hàng diễn ra ổn định.

Dù lượng quả còn lại trên cây không lớn, khối lượng cà phê đã thu hoạch vẫn có thể tiếp tục được bán ra trong những tuần tới. Nguồn hàng này góp phần giảm bớt lo ngại thiếu hụt robusta trên thị trường quốc tế.

Tại Brazil, thời tiết khô ráo giúp nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, phơi và chế biến. Lượng cà phê sẵn sàng cho xuất khẩu tăng lên đang tạo sức ép đồng thời đối với robusta và arabica.

Các nhà xuất khẩu Brazil dự báo khối lượng xuất khẩu trong niên vụ hiện tại có thể tăng thêm khoảng 5–6 triệu bao. Bộ Nông nghiệp Mỹ vẫn giữ triển vọng Brazil đạt vụ mùa kỷ lục hoặc gần kỷ lục trong năm 2026.

USDA dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2026–2027 có thể đạt kỷ lục 189,7 triệu bao loại 60 kg. Tiêu thụ toàn cầu cũng được dự báo lên mức cao chưa từng có là 179,7 triệu bao.

Trong ngắn hạn, giá cà phê có thể tiếp tục chịu sức ép nếu nguồn hàng từ Indonesia và Brazil ra thị trường nhanh hơn. Tuy nhiên, nhu cầu mua bù dự trữ của các nhà rang xay tại Mỹ và châu Âu có thể hạn chế phần nào đà giảm khi giá lùi về những vùng thấp hơn.