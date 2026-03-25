Thị trường Giá cà phê hôm nay 25/3/2026: Arabica tăng lên cao nhất gần 7 tuần Giá cà phê hôm nay 25/3/2026: Arabica sàn New York leo lên mức cao nhất trong gần 7 tuần. Giá trong nước cũng phản ứng tích cực với mức tăng đồng loạt 500–600 đồng/kg tại bốn tỉnh Tây Nguyên.

Thị trường thế giới ngày 25/3/2026: Arabica cao nhất 7 tuần, Robusta đảo chiều tăng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/3, giá cà phê robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn London đảo chiều tăng nhẹ 0,69%, tương đương 25 USD/tấn, lên mức 3.662 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng 0,65% (23 USD/tấn), đạt 3.581 USD/tấn. Đây là tín hiệu đảo chiều đáng chú ý sau giai đoạn thị trường chịu áp lực.

Mức tăng ấn tượng hơn đến từ sàn New York, nơi giá arabica kỳ hạn tháng 5/2026 tăng mạnh 3,53% (10,85 US cent/pound), đạt 317,85 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 tăng 3,5% (10,5 US cent/pound), đạt 310,35 US cent/pound. Theo Reuters, đây là mức giá arabica cao nhất trong gần bảy tuần trở lại đây.

Hợp đồng Sàn Giá Thay đổi Robusta tháng 5/2026 London 3.662 USD/tấn +0,69% (+25 USD) Robusta tháng 7/2026 London 3.581 USD/tấn +0,65% (+23 USD) Arabica tháng 5/2026 New York 317,85 cent/pound +3,53% (+10,85 cent) Arabica tháng 7/2026 New York 310,35 cent/pound +3,5% (+10,5 cent)

Các nhà giao dịch cho biết yếu tố chính hỗ trợ giá là tốc độ xuất khẩu chậm từ Brazil, nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới. Nông dân Brazil đang ở vị thế khá thoải mái: họ biết các nhà xuất khẩu cần cà phê nhưng không vội bán.

Một thương nhân làm việc cho một nhà buôn châu Âu cho biết thêm rằng mặc dù quan điểm chung của thị trường là giá sẽ giảm trong dài hạn, nhưng trong ngắn hạn vẫn đang có sự khan hiếm nguồn cung. Triển vọng về một vụ mùa kỷ lục trong năm nay vẫn tiếp tục kìm hãm đà tăng dài hạn.

Giá cà phê trong nước hôm nay 25/3/2026: Bốn tỉnh Tây Nguyên cùng tăng

Theo dõi đà tăng của thị trường quốc tế, giá cà phê hôm nay 25/3/2026 tại bốn tỉnh Tây Nguyên cũng ghi nhận mức tăng đồng loạt. Giá trung bình cả nước đạt 94.100 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Đắk Nông dẫn đầu với 94.200 đồng/kg (+500).

Đắk Lắk và Gia Lai đồng thuận ở mức 94.000 đồng/kg (+500).

Lâm Đồng ghi nhận mức tăng mạnh nhất nhóm với +600 đồng/kg, đạt 93.200 đồng/kg.

Tỉnh / Thị trường Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 94.000 +500 Lâm Đồng 93.200 +600 Gia Lai 94.000 +500 Đắk Nông 94.200 +500 Trung bình cả nước 94.100 +500

Căng thẳng khu vực Vùng Vịnh đang định hình lại chi phí vận chuyển và thị trường năng lượng toàn cầu. Theo Công ty tư vấn Hedgepoint, mặc dù việc phong tỏa Eo biển Hormuz không ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng cà phê — Trung Đông không sản xuất cà phê và chỉ chiếm khoảng 5–6% tiêu thụ toàn cầu, với chưa đến 2% lượng cà phê đi qua Eo biển Hormuz — nhưng đã gây áp lực rõ rệt lên chi phí logistics.

Xung đột có khả năng tạo ra trở ngại trong vận chuyển, đẩy chi phí tăng cao do giá nhiên liệu tăng, ảnh hưởng các tuyến qua Biển Đỏ và gây áp lực lên chi phí sản xuất.

Chi phí năng lượng tăng và tình trạng tắc nghẽn logistics có thể làm tăng chi phí sản xuất cà phê, từ đó ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư trong nửa cuối năm 2026.

Đồng USD tăng giá có thể tác động đến chi phí nhưng đồng thời cũng tạo thuận lợi cho xuất khẩu.