Giá cà phê hôm nay 26/3/2026: Giảm 800-1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 26/3/2026 đồng loạt giảm tại các tỉnh Tây Nguyên với mức giảm từ 800 đến 1.000 đồng/kg, đưa giá trung bình về 93.200 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, cà phê robusta London giảm 33 USD/tấn, arabica New York cũng mất 1,75 US cent/pound trong bối cảnh kỳ vọng ngoại giao Mỹ - Iran và triển vọng vụ mùa lớn tại Brazil.

Giá cà phê trong nước hôm nay 26/3/2026

Giá cà phê trong nước ngày 26/3/2026 giảm đồng loạt tại các tỉnh Tây Nguyên, mức giảm trung bình 900 đồng/kg. Chi tiết giá thu mua tại từng tỉnh như sau:

Thị trường Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi so với hôm qua Đắk Lắk 93.200 -800 Gia Lai 93.200 -800 Đắk Nông 93.200 -1.000 Lâm Đồng 92.200 -1.000

Giá cà phê thế giới hôm nay 26/3/2026

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/3, giá cà phê robusta trên sàn London và arabica trên sàn New York đều giảm:

Hợp đồng Giá Thay đổi Robusta tháng 5/2026 (London) 3.629 USD/tấn -33 USD (-0,89%) Robusta tháng 7/2026 (London) 3.557 USD/tấn -24 USD (-0,66%) Arabica tháng 5/2026 (New York) 316,1 US cent/lb -1,75 cent (-0,54%) Arabica tháng 7/2026 (New York) 309,7 US cent/lb -0,65 cent (-0,2%)

Theo Reuters và Barchart, giá cà phê chốt phiên giảm khi hoạt động thanh lý vị thế mua xuất hiện trên thị trường kỳ hạn. Các nhà giao dịch kỳ vọng rằng nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran sẽ sớm chấm dứt xung đột và cho phép mở lại eo biển Hormuz.

Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã làm gián đoạn vận tải toàn cầu, thắt chặt nguồn cung cà phê thế giới, đẩy chi phí vận chuyển, bảo hiểm và nhiên liệu tăng cao, qua đó làm tăng chi phí cho các nhà nhập khẩu và rang xay cà phê.

Giá cà phê cũng chịu áp lực từ triển vọng vụ mùa kỷ lục trong năm nay tại Brazil - quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trong ngắn hạn nguồn cung vẫn thắt chặt khi nông dân được cho là đang trì hoãn bán ra.

Xuất khẩu cà phê Brazil sụt giảm

Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) cho biết xuất khẩu cà phê nhân xanh của Brazil trong tháng 2 đã giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 2,3 triệu bao. Bộ Thương mại Brazil cũng cho biết xuất khẩu cà phê nước này trong tháng 2 giảm 17,4% so với cùng kỳ, xuống còn 142.000 tấn.

Tồn kho và triển vọng giá

Cà phê robusta được hỗ trợ bởi lượng tồn kho thắt chặt, khi tồn kho robusta trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 2,25 tháng, còn 4.211 lô tính đến ngày 24/3. Tuy nhiên, lượng tồn kho arabica do ICE giám sát đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng, đạt 585.621 bao.

Đà giảm giá cũng diễn ra khi mùa thu hoạch tại Brazil đang đến gần. Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Nâng cao về Kinh tế Ứng dụng (Cepea) thuộc Đại học São Paulo, giá dầu diesel tăng gần đây đã gây lo ngại cho người trồng cà phê Brazil, đặc biệt trong giai đoạn trước thu hoạch khi nhu cầu về cơ giới hóa và vận chuyển tăng cao. Nhiên liệu đắt đỏ hơn có xu hướng gây áp lực lên biên lợi nhuận của người sản xuất và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ bán hàng.

Người sản xuất đang phải đối mặt với bối cảnh thách thức khi vừa chịu áp lực giá trên các sàn giao dịch, vừa đối mặt với chi phí sản xuất cao hơn, đòi hỏi sự thận trọng hơn trong các quyết định bán hàng.

Về dài hạn, giá hợp đồng tương lai cà phê arabica và robusta được dự báo sẽ giảm mạnh vào cuối năm 2026 so với mức hiện tại, do sản lượng lớn hơn tại Brazil và nhu cầu tăng trưởng yếu, theo một cuộc khảo sát của Reuters.