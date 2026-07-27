Thị trường Giá cà phê hôm nay 27/7/2026: Giá thấp nhất còn 95.300 đồng/kg, hai sàn cùng giảm Giá cà phê hôm nay 27/7/2026 tại Tây Nguyên dao động từ 95.300–96.000 đồng/kg, giảm khoảng 1.900 đồng/kg so với tuần trước. Áp lực đi xuống gia tăng khi robusta và arabica đồng loạt mất giá.

Giá cà phê hôm nay 27/7/2026 lùi về vùng 95.000 đồng/kg

Cập nhật thị trường ngày 27/7, giá cà phê trong nước tiếp tục suy yếu, kéo mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên xuống gần mốc 95.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa khu vực có giá cao nhất và thấp nhất hiện là 700 đồng/kg.

Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục dẫn đầu với mức thu mua 96.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng đạt 95.800 đồng/kg.

Vùng trồng cà phê thuộc Lâm Đồng trước đây ghi nhận mức thấp nhất với 95.300 đồng/kg. Như vậy, giá cà phê nội địa hiện phổ biến trong khoảng 95.300–96.000 đồng/kg.

So với tuần trước, khi thị trường còn dao động từ 97.200–97.900 đồng/kg, giá tại các vùng trọng điểm đã giảm khoảng 1.900 đồng/kg. Sau nhiều tuần đứng trên vùng 97.000 đồng/kg, mức giảm mới đưa thị trường trở lại sát ngưỡng 95.000 đồng/kg.

Sức ép từ giá thế giới cùng tâm lý thận trọng của người bán và doanh nghiệp thu mua đang khiến giao dịch trong nước chậm lại. Lượng hàng được đưa ra thị trường không nhiều, nhưng lực mua cũng chưa đủ mạnh để hỗ trợ giá.

Robusta London giảm tới 120 USD/tấn

Giá cà phê robusta trên sàn London đi xuống mạnh ở hai kỳ hạn gần nhất. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 120 USD/tấn, tương đương 3,1%, còn 3.757 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 mất 91 USD/tấn, xuống mức 3.738 USD/tấn. Đà giảm sâu của robusta tạo thêm áp lực lên giá cà phê tại Việt Nam, nơi hoạt động thu mua vốn đã khá trầm lắng vào cuối vụ.

Trên sàn New York, cà phê arabica cũng giảm ở cả hai kỳ hạn được theo dõi. Hợp đồng giao tháng 9/2026 mất 6,5 US cent/pound, còn 313,8 US cent/pound.

Kỳ hạn giao tháng 12/2026 giảm 5,8 US cent/pound, xuống 298,05 US cent/pound. Việc robusta và arabica cùng đi xuống khiến giới kinh doanh hạn chế mở rộng giao dịch và tiếp tục theo dõi triển vọng nguồn cung niên vụ mới.

Nguồn hàng cuối vụ ít nhưng sức mua chưa cải thiện

Niên vụ cà phê 2025–2026 đang bước vào giai đoạn cuối, khiến lượng hàng còn lại trong dân giảm đáng kể. Tuy nhiên, nguồn cung hạn chế chưa tạo được lực đẩy cho giá do nhu cầu thu mua từ doanh nghiệp xuất khẩu vẫn ở mức thấp.

Giá cà phê nhân tại Tây Nguyên hiện dao động từ 95.300–96.000 đồng/kg, tương đương khoảng 3,65–3,68 USD/kg. Mặt bằng này đã giảm rõ rệt so với khoảng 97.200–97.900 đồng/kg của tuần trước.

Theo các thương nhân tại khu vực Tây Nguyên, thị trường đang khá ảm đạm. Nông dân không còn nhiều hàng để bán, nhưng doanh nghiệp cũng chỉ mua theo nhu cầu giao hàng ngắn hạn, khiến thanh khoản chưa được cải thiện.

Trên thị trường xuất khẩu, cà phê robusta loại 2 của Việt Nam, với tỷ lệ hạt đen và hạt vỡ tối đa 5%, đang được chào bán ở mức trừ lùi 60–80 USD/tấn so với hợp đồng giao tháng 9 trên sàn London.

Khoảng trừ lùi này cho thấy người mua quốc tế vẫn giữ tâm lý dè dặt. Các doanh nghiệp chưa vội đẩy mạnh giao dịch khi giá thế giới còn biến động mạnh và nhu cầu nhập khẩu chưa phục hồi rõ ràng.

Giá cà phê có thể giằng co quanh 95.000–96.000 đồng/kg

Trong ngắn hạn, thị trường cà phê sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ thu hoạch tại các quốc gia sản xuất lớn, diễn biến thời tiết và nhu cầu nhập khẩu từ những thị trường tiêu thụ chính.

Nguồn cung cuối vụ thấp có thể giúp giá cà phê trong nước hạn chế các nhịp giảm sâu. Dù vậy, nếu lực cầu xuất khẩu chưa cải thiện và các sàn quốc tế tiếp tục mất giá, thị trường nhiều khả năng sẽ dao động trong khoảng 95.000–96.000 đồng/kg.