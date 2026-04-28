Thị trường Giá cà phê hôm nay 28/4: Giảm về 86.500 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 28/4/2026 giảm 1.000 đồng/kg, dao động 86.500–87.000 đồng/kg; giá thế giới giảm do nguồn cung Brazil tăng

Giá cà phê hôm nay 28/4/2026 giảm 1.000 đồng/kg tại khu vực Tây Nguyên, dao động trong khoảng 86.500 – 87.000 đồng/kg. Giá cà phê trong nước đi xuống theo xu hướng giảm của thị trường thế giới.

Diễn biến của giá cà phê cho thấy thị trường đang chịu áp lực từ nguồn cung toàn cầu tăng lên trong niên vụ mới.

Giá cà phê trong nước đồng loạt giảm

Giá cà phê tại Tây Nguyên cập nhật lúc 11h00 ngày 28/4 ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông cùng giao dịch ở mức 87.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng ở mức 86.500 đồng/kg.

Mặt bằng giá hiện duy trì trong vùng 86.500 – 87.000 đồng/kg, phản ánh xu hướng điều chỉnh nhẹ sau kỳ nghỉ lễ.

Giá cà phê thế giới tiếp tục giảm

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 1,57% xuống còn 3.428 USD/tấn. Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 1,73% xuống 3.344 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 2,16% xuống 288,5 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 2,2% xuống 278,8 US cent/pound.

Trong phiên, giá cà phê duy trì xu hướng giảm do lực bán gia tăng tại các vùng giá cao.

Nguồn cung toàn cầu gây áp lực lên giá

Giá cà phê chịu tác động lớn từ kỳ vọng sản lượng tăng tại Brazil. Số liệu từ CFTC cho thấy sản lượng dự kiến khoảng 65,1 triệu bao, trong khi nhiều tổ chức ước tính cao hơn, có thể lên gần 75 triệu bao.

Các dự báo quốc tế cho thấy nguồn cung có thể dư thừa khoảng 10 triệu bao trong năm 2026, làm tăng lượng hàng trên thị trường và gây áp lực lên giá.

Hoạt động đầu cơ và xuất khẩu ảnh hưởng thị trường

Dữ liệu từ IBGE cho thấy các nhà đầu tư đã giảm vị thế mua dài hạn, dẫn đến dòng tiền đầu cơ suy yếu.

Xuất khẩu cà phê từ Việt Nam tăng trong quý I cũng góp phần gia tăng nguồn cung robusta trên thị trường quốc tế.

Yếu tố thời tiết và chi phí vẫn tác động

Thị trường vẫn chịu ảnh hưởng từ rủi ro thời tiết. Theo bà Laleska Moda, chuyên gia phân tích thị trường của Hedgepoint Global Markets, xác suất xảy ra El Niño mạnh từ tháng 5 đến tháng 7 khoảng 61%, có thể gây mưa lớn trong mùa thu hoạch tại Brazil.

Chi phí logistics và rủi ro địa chính trị duy trì ở mức cao cũng làm gia tăng biến động của giá cà phê trong ngắn hạn.

Xu hướng thị trường thời gian tới

Giá cà phê đang chuyển trọng tâm sang diễn biến vụ mùa tại Brazil. Tiến độ thu hoạch và sản lượng thực tế sẽ quyết định hướng đi của thị trường trong thời gian tới.

Hoạt động bán hàng của nông dân và nhà xuất khẩu dự kiến sẽ gia tăng khi nguồn cung bước vào giai đoạn cao điểm.