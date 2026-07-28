Thị trường Giá cà phê hôm nay 28/7/2026: Hai vùng tăng 600 đồng/kg, cao nhất 96.600 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 28/7/2026 tăng 500–600 đồng/kg, đưa giá thu mua tại Tây Nguyên lên 95.800–96.600 đồng/kg.

Thị trường cà phê trong nước sáng 28/7 đồng loạt đi lên tại bốn vùng sản xuất trọng điểm. Gia Lai và khu vực Đắk Nông cũ có mức tăng mạnh nhất, cùng thêm 600 đồng/kg so với phiên trước.

Giá thu mua cao nhất hiện đạt 96.600 đồng/kg tại khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng. Ở thị trường quốc tế, Robusta London và Arabica New York cũng đồng loạt tăng, trong đó hợp đồng Arabica tháng 9/2026 bật thêm 10,75 cent/lb.

Cà phê trong nước đồng loạt tăng

Cập nhật lúc 10h37 ngày 28/7, giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên dao động từ 95.800 đến 96.600 đồng/kg, cao hơn phiên trước từ 500 đến 600 đồng/kg. Chênh lệch giữa vùng có giá thấp nhất và cao nhất là 800 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông cũ dẫn đầu thị trường với mức thu mua 96.600 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg. Xếp ngay sau là Đắk Lắk, nơi giá cà phê tăng 500 đồng/kg, lên 96.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, thương lái đang thu mua với giá 96.400 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với hôm qua. Lâm Đồng truyền thống tăng 500 đồng/kg nhưng vẫn có mức thấp nhất trong các vùng khảo sát, đạt 95.800 đồng/kg.

Vùng thu mua Giá hiện tại (đồng/kg) Thay đổi Đắk Nông cũ 96.600 +600 Đắk Lắk 96.500 +500 Gia Lai 96.400 +600 Lâm Đồng 95.800 +500

Sau phiên điều chỉnh, ba khu vực Đắk Nông cũ, Đắk Lắk và Gia Lai đều đứng trên mốc 96.000 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn thấp hơn nhưng khoảng cách với khu vực dẫn đầu chỉ còn 800 đồng/kg.

Ở nhóm cà phê thành phẩm và sản phẩm chất lượng cao, toàn bộ mặt hàng được khảo sát cùng tăng 800 đồng/kg. Robusta S18 Clean hiện có giá 162.400 đồng/kg, Culi S18 Clean đạt 173.800 đồng/kg và Robusta chất lượng cao CLC ở mức 175.300 đồng/kg.

Nhóm sản phẩm có giá cao hơn gồm Robusta Honey với 229.500 đồng/kg và Arabica Clean với 230.000 đồng/kg. Arabica chất lượng cao CLC tiếp tục đứng đầu bảng, được giao dịch ở mức 293.100 đồng/kg.

Robusta và Arabica cùng đi lên

Giá cà phê thế giới sáng 28/7 theo giờ Việt Nam tăng trên cả hai sàn giao dịch. Hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 trên sàn London tăng 42 USD/tấn, tương đương khoảng 1,12%, lên 3.799 USD/tấn.

Trong phiên, kỳ hạn này dao động từ 3.734 đến 3.844 USD/tấn, với giá mở cửa 3.764 USD/tấn. Khối lượng giao dịch đạt 6.997 lô, còn lượng hợp đồng mở là 47.795 lô.

Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 43 USD/tấn, đạt 3.781 USD/tấn. Các kỳ hạn tháng 1, tháng 3 và tháng 5/2027 cùng tăng từ 45 đến 46 USD/tấn, lần lượt chốt ở 3.745 USD/tấn, 3.714 USD/tấn và 3.689 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica giao tháng 9/2026 tăng mạnh 10,75 cent/lb, tương đương khoảng 3,43%, lên 324,55 cent/lb. Biên độ trong phiên khá rộng, từ 313,90 đến 333,45 cent/lb.

Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 7,85 cent/lb, đạt 305,90 cent/lb. Các hợp đồng giao trong năm 2027 tăng từ 6,15 đến 7,20 cent/lb, dao động từ 294,95 đến 298,45 cent/lb.

Triển vọng giá cà phê

Đà tăng đồng thời của giá trong nước và hai sàn quốc tế đang tạo lực hỗ trợ cho thị trường. Mốc cần theo dõi trong ngắn hạn là 97.000 đồng/kg tại các vùng đang dẫn đầu.

Khả năng giá tiến lên mốc mới còn phụ thuộc vào diễn biến của Robusta London, nhu cầu thu mua và lượng cà phê được đưa ra thị trường. Nếu các hợp đồng quốc tế giữ được đà tăng, mặt bằng thu mua trong nước có thể tiếp tục duy trì trên 96.000 đồng/kg tại phần lớn vùng trọng điểm.