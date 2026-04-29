Thị trường Giá cà phê hôm nay 29/4/2026 tăng 1700 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê hôm nay 29/4/2026 tăng lên 88.700 đồng/kg và đang được hỗ trợ bởi giá thế giới tăng và tồn kho giảm. Xu hướng ngắn hạn là tăng nhẹ nhưng vẫn chịu tác động từ nguồn cung toàn cầu

Giá cà phê hôm nay 29/4/2026 ghi nhận phiên tăng đồng loạt trên diện rộng, với mức trung bình 88.700 đồng/kg, cao nhất vùng tại Đắk Nông là 88.800 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới trên sàn London và New York cũng tăng theo, hỗ trợ đà tăng trong nước. Nguyên nhân chính là tồn kho giảm, đồng real Brazil mạnh và chi phí logistics tăng. Nông dân và nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến giá cà phê thế giới cũng như dự báo sản lượng từ Brazil để có chiến lược bán hàng phù hợp.