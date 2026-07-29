Thị trường Giá cà phê hôm nay 29/7/2026: Arabica tăng 4,58%, giá nội địa áp sát 100.000 đồng/kg Giá Arabica và Robusta cùng bật tăng mạnh, kéo thị trường trong nước lên 97.800–98.500 đồng/kg sau lần cập nhật mới nhất.

Giá cà phê thế giới đồng loạt đi lên trong phiên giao dịch mới nhất, trong đó Arabica tăng hơn 4%. Đà phục hồi trên hai sàn đã hỗ trợ thị trường trong nước tăng thêm từ 1.800 đến 2.000 đồng/kg.

Nguồn cung cà phê có thể giao ngay đang thu hẹp khi tồn kho đạt chuẩn trên sàn ICE xuống mức thấp nhất trong gần hai năm rưỡi. Mưa tại Brazil cũng làm tiến độ thu hoạch chậm lại, khiến thị trường gia tăng hoạt động mua vào.

Arabica New York dẫn đầu đà tăng

Trên sàn New York, hợp đồng Arabica giao tháng 9/2026 tăng 14,85 cent/pound, tương đương 4,58%, lên 339,40 cent/pound.

Kỳ hạn tháng 12/2026 tăng 11,40 cent/pound, đạt 317,30 cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 10,95 cent/pound, lên 309,40 cent/pound.

Các kỳ hạn tháng 5 và tháng 7/2027 cũng tăng lần lượt 3,49% và 3,31%. Mức tăng diễn ra trên toàn bộ bảng giá cho thấy lực mua không chỉ tập trung vào hợp đồng giao gần.

Tại London, giá Robusta tháng 9/2026 tăng 78 USD/tấn, đạt 3.877 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 cũng tăng 78 USD/tấn, lên 3.859 USD/tấn.

Các hợp đồng giao trong năm 2027 tăng thêm từ 79 đến 80 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 3/2027 đạt 3.794 USD/tấn, còn tháng 5/2027 lên 3.768 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước tăng tới 2.000 đồng/kg

Cùng với sự khởi sắc của thị trường thế giới, giá cà phê trong nước tăng mạnh tại toàn bộ các vùng thu mua được khảo sát.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 98.300 đồng/kg. Trong đó, giá tại Đắk Lắk tăng 1.800 đồng/kg, còn Gia Lai tăng 1.900 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng mạnh nhất với mức điều chỉnh 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 97.800 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục có giá cao nhất. Sau khi tăng 1.900 đồng/kg, cà phê tại đây được thu mua ở mức 98.500 đồng/kg.

Mặt bằng chung trên thị trường hiện nằm trong khoảng 97.800–98.500 đồng/kg, chỉ còn cách mốc 100.000 đồng/kg từ 1.500 đến 2.200 đồng.

Nguồn hàng đạt chuẩn trên ICE giảm nhanh

Theo số liệu được Reuters dẫn lại, lượng cà phê đạt chuẩn để giao trên sàn ICE tính đến ngày 27/7 chỉ còn 292.810 bao.

So với mức 329.870 bao của một tuần trước, tồn kho đã giảm hơn 37.000 bao. Nếu đặt cạnh con số 800.326 bao cùng kỳ năm ngoái, lượng hàng hiện tại đã thấp hơn hơn 500.000 bao.

Tồn kho xuống thấp trong lúc chưa có lô hàng mới chờ được phân loại khiến nguồn cung ngắn hạn trở nên hạn chế. Giá hợp đồng tháng gần vì vậy đang cao hơn các kỳ hạn xa, phản ánh nhu cầu lớn đối với cà phê có thể giao ngay.

Brazil được dự báo khô ráo hơn

Mưa cuối tuần đã khiến hoạt động thu hoạch tại Brazil chậm lại. Đây là yếu tố quan trọng bởi Brazil giữ vị trí dẫn đầu thế giới về sản lượng cà phê.

Dự báo thời tiết cho thấy các vùng sản xuất có thể bước vào giai đoạn khô ráo hơn trong 10 ngày tới. Nếu điều kiện thuận lợi trở lại, tiến độ thu hoạch và lượng hàng đưa ra thị trường có thể được cải thiện.

Dù vậy, lượng tồn kho ICE thấp và nguy cơ thời tiết bất thường do El Niño vẫn có thể khiến giá cà phê tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.