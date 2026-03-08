Thị trường Giá cà phê hôm nay 3/8/2026: Giá nội địa giảm, thị trường thế giới được hỗ trợ bởi nguồn cung khan hiếm Giá cà phê hôm nay 3/8/2026 giảm nhẹ tại các tỉnh Tây Nguyên, với mức thu mua dao động từ 96.000–97.000 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, Robusta và Arabica cùng tăng trong tuần qua khi thời tiết tại Brazil làm chậm tiến độ thu hoạch.

Thị trường cà phê Tây Nguyên giảm 200–300 đồng/kg

Sau những phiên giao dịch cuối tháng 7 tương đối tích cực, giá cà phê trong nước sáng 3/8 điều chỉnh giảm tại hầu hết các khu vực sản xuất trọng điểm. Mức giảm phổ biến từ 200–300 đồng/kg.

Tại Đắk Nông, giá thu mua giảm 300 đồng/kg so với ngày trước, xuống còn 97.000 đồng/kg. Dù có mức giảm lớn nhất trong số các địa phương được khảo sát, Đắk Nông vẫn đứng đầu thị trường về giá.

Đắk Lắk đang giao dịch cà phê ở mức 96.500 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Giá tại Gia Lai cũng hạ 200 đồng/kg và được các đại lý thu mua quanh mức 96.500 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục nằm ở vùng giá thấp hơn. Sau khi giảm 200 đồng/kg, cà phê tại đây được thu mua với giá khoảng 96.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá cà phê hôm nay 3/8/2026 tại Tây Nguyên vì vậy được xác lập trong khoảng 96.000–97.000 đồng/kg. Dù điều chỉnh đầu tuần, giá nội địa vẫn đang ở vùng cao so với thời điểm đầu tháng 7.

Cuối tháng trước, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm từng tăng từ 7.800–8.000 đồng/kg so với ngày 1/7. Vào ngày 29/7, mức thu mua tại nhiều khu vực dao động từ 97.800–98.500 đồng/kg tùy điểm khảo sát.

Robusta duy trì đà tăng trên sàn London

Giá cà phê Robusta trên sàn London kết thúc tuần trước với mức tăng ở cả hai kỳ hạn gần nhất.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 0,8%, tương ứng 25 USD/tấn, lên mức 3.782 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 1%, tương đương 37 USD/tấn, đạt 3.775 USD/tấn.

Nếu tính tại mốc ngày 29/7, giá Robusta kỳ hạn tháng 9 và tháng 11 lần lượt đạt 3.877 USD/tấn và 3.859 USD/tấn, tăng 6% và 6,8% so với ngày đầu tháng 7.

Đà phục hồi của Robusta được hỗ trợ bởi nguồn cung cà phê toàn cầu thắt chặt. Tuy vậy, mức tăng chưa mạnh bằng Arabica do thị trường kỳ vọng sản lượng cà phê Việt Nam có thể cải thiện trong niên vụ mới.

Arabica tăng gần 6% trong một tuần

Giá Arabica trên sàn New York có diễn biến tích cực hơn Robusta. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 18,3 US cent/pound, tương ứng 5,8%, lên 332,1 US cent/pound.

Hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 16,6 US cent/pound, tương đương 5,6%, đạt 314,65 US cent/pound.

Tại mốc ngày 29/7, hợp đồng Arabica tháng 9 từng đạt 339,4 US cent/pound, cao hơn 14,5% so với đầu tháng. Kỳ hạn tháng 12 đạt 317,3 US cent/pound, tăng 12,5%.

Trên sàn BMF của Brazil, giá Arabica giao tháng 9 và tháng 12 vào ngày 29/7 lần lượt lên mức 406,5 US cent/pound và 385,15 US cent/pound. So với ngày 1/7, hai kỳ hạn tăng tương ứng 14,5% và 11,2%.

Mưa trái mùa gây trở ngại cho vụ thu hoạch Brazil

Động lực chính hỗ trợ giá Arabica đến từ diễn biến thời tiết tại Brazil. Những đợt mưa trái mùa xuất hiện ở bang Minas Gerais đã gây gián đoạn quá trình thu hoạch, vận chuyển và phơi khô cà phê.

Minas Gerais là khu vực sản xuất Arabica quan trọng nhất của Brazil. Khi hoạt động thu hoạch tại đây chậm lại, thị trường lập tức lo ngại lượng hàng vụ mới không thể sớm bổ sung cho các kho dự trữ.

Đến giữa tháng 7, Brazil mới hoàn thành khoảng 64% diện tích thu hoạch. Con số này thấp hơn 13 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn mức trung bình 5 năm khoảng 6 điểm phần trăm.

Mưa kéo dài còn ảnh hưởng đến độ đồng đều và chất lượng hạt. Một số tổ chức ngành cà phê Brazil cho rằng sản lượng có khả năng thấp hơn từ 15–20% so với các dự báo được đưa ra trước đó.

Tồn kho giảm sâu làm tăng áp lực nguồn cung

Lượng cà phê đạt chuẩn tại các kho do ICE theo dõi tiếp tục giảm. Ngày 30/7, tổng lượng tồn kho chỉ còn 266.204 bao, thấp hơn gần 50.000 bao so với một tuần trước.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng tồn kho đã giảm hơn 500.000 bao. Riêng tồn kho Arabica đạt chuẩn từng giảm xuống 292.810 bao vào ngày 27/7, mức thấp nhất trong hơn hai năm.

Xuất khẩu Arabica toàn cầu trong 12 tháng kết thúc vào tháng 5/2026 cũng giảm khoảng 3 triệu bao so với cùng kỳ niên vụ trước. Các số liệu này cho thấy lượng cà phê có thể sẵn sàng giao ngay trên thị trường quốc tế vẫn khá hạn chế.

Tại Việt Nam, niên vụ cũ đang dần kết thúc. Lượng cà phê còn lại trong dân giảm sau nhiều tháng bán hàng, còn một bộ phận nông dân tiếp tục giữ hàng do chưa chịu áp lực tài chính.

Với nguồn cung nội địa mỏng và nhu cầu xuất khẩu duy trì, giá cà phê hôm nay 3/8/2026 dù giảm nhẹ vẫn có khả năng được hỗ trợ trong ngắn hạn. Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi thời tiết Brazil, tiến độ thu hoạch tại Indonesia và triển vọng vụ mới của Việt Nam.