Thị trường Giá cà phê hôm nay 30/7/2026: Đồng real suy yếu kéo Robusta giảm 110 USD/tấn Giá cà phê hôm nay 30/7/2026 giảm mạnh tại cả thị trường trong nước và thế giới khi đồng real Brazil mất giá, thúc đẩy hoạt động bán hàng.

Phiên giao dịch ngày 30/7 chứng kiến áp lực giảm bao trùm thị trường cà phê. Giá thu mua tại Tây Nguyên mất từ 1.700–1.800 đồng/kg, còn Robusta London và Arabica New York đồng loạt lao dốc sau khi đồng real Brazil xuống mức thấp nhất trong khoảng 2,5 tuần.

Giá cà phê trong nước giảm dưới 97.000 đồng/kg

Cập nhật lúc 10h38, giá cà phê tại các vùng thu mua chính của Tây Nguyên dao động trong khoảng 96.000–96.800 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 1.800 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 96.500 đồng/kg.

Lâm Đồng cũng mất 1.800 đồng/kg, đưa giá thu mua từ 97.800 đồng/kg xuống 96.000 đồng/kg. Đây là vùng có mức giá thấp nhất trong bảng khảo sát.

Đắk Nông cũ, hiện thuộc tỉnh Lâm Đồng, giảm 1.700 đồng/kg xuống 96.800 đồng/kg, vẫn giữ vị trí cao nhất thị trường.

So với lần cập nhật trước, mặt bằng giá chung đã lùi khá xa khỏi mốc 100.000 đồng/kg. Khoảng cách giữa các vùng không lớn, chỉ dao động 800 đồng/kg.

Mức giá thực tế tại từng đại lý có thể được điều chỉnh dựa trên độ ẩm, chất lượng hạt, tỷ lệ tạp chất và chi phí vận chuyển. Các số liệu mới nhất tiếp tục được cập nhật tại trang giá cà phê hôm nay.

Làn sóng bán lan rộng trên hai sàn kỳ hạn

Robusta London giảm mạnh ở toàn bộ các kỳ hạn. Hợp đồng tháng 9/2026 mất 104 USD/tấn, còn 3.773 USD/tấn. Giá thấp nhất trong phiên được ghi nhận ở 3.742 USD/tấn.

Hợp đồng tháng 11/2026 giảm tới 110 USD/tấn, xuống 3.749 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 1/2027 giảm 108 USD/tấn còn 3.716 USD/tấn, còn tháng 3/2027 lùi về 3.686 USD/tấn.

Arabica New York chịu sức ép lớn hơn. Kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 13,6 cent/pound, còn 325,80 cent/pound, qua đó xóa bớt phần tăng mạnh của phiên trước.

Hợp đồng tháng 12/2026 giảm 8,75 cent/pound xuống 308,55 cent/pound. Kỳ hạn tháng 3/2027 mất 8,95 cent/pound, còn 300,45 cent/pound.

Mức giảm mạnh trên hai sàn cho thấy các nhà đầu tư đã gia tăng hoạt động thanh lý vị thế mua sau nhịp phục hồi gần đây.

Vì sao đồng real giảm lại gây sức ép lên giá cà phê?

Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Phần lớn hoạt động xuất khẩu được thanh toán bằng USD, còn chi phí sản xuất của nông dân chủ yếu được tính bằng đồng real.

Khi đồng real giảm so với USD, mỗi USD thu về có thể đổi được nhiều nội tệ hơn. Người trồng và doanh nghiệp xuất khẩu vì thế có thêm động lực bán cà phê, ngay cả khi giá quốc tế không tăng.

Nguồn cung từ Brazil đưa ra thị trường nhiều hơn đã gây sức ép lên các hợp đồng kỳ hạn. Cùng thời điểm, các quỹ đầu tư cũng đẩy mạnh bán ra để bảo toàn lợi nhuận sau những phiên tăng trước.

Tuy nhiên, áp lực bán chưa xóa bỏ hoàn toàn lo ngại về nguồn cung. Lượng cà phê đạt chuẩn trên sàn ICE đã giảm xuống còn 289.759 bao vào ngày 28/7, thấp hơn gần 39.000 bao so với tuần trước.

So với mức 800.326 bao cùng kỳ năm ngoái, lượng tồn kho hiện chỉ còn hơn một phần ba.

Thu hoạch Brazil chậm, chất lượng hạt đối mặt rủi ro

Mưa kéo dài tại các vùng trồng cà phê Brazil đang làm chậm tiến độ thu hoạch và phơi sấy.

Cooxupe cho biết tính đến ngày 24/7, nông dân đã thu hoạch được 58,3% sản lượng. Tốc độ này đã cải thiện so với mức 47,3% của tuần trước nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với 67,1% cùng kỳ năm ngoái.

Độ ẩm cao có thể khiến hạt cà phê bị lên men hoặc rụng xuống đất. Các chuyên gia lo ngại chất lượng vụ mùa năm nay khó đạt mức cao mà nhiều nhà rang xay kỳ vọng.

Mưa lớn còn kích thích cây cà phê ra hoa sớm từ tháng 7. Nếu nhiều lứa quả phát triển cùng lúc, cây phải phân bổ dinh dưỡng cho các giai đoạn khác nhau, làm tăng nguy cơ rụng quả non.

Dù vậy, nguồn ẩm cũng giúp cây duy trì sức khỏe và hỗ trợ các đợt ra hoa tiếp theo. Sucafina vẫn dự báo sản lượng cà phê Brazil năm nay có thể vượt 75 triệu bao loại 60 kg.

Trong những phiên tới, giá cà phê nhiều khả năng tiếp tục giằng co giữa áp lực bán từ Brazil và tình trạng nguồn hàng đạt chuẩn trên sàn ICE ngày càng thu hẹp.