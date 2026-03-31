Thị trường Giá cà phê hôm nay 31/3: Trong nước xuống dưới 90000 đồng Giá cà phê hôm nay 31/3 giảm sâu trong và ngoài nước, robusta mất gần 5% chỉ sau một phiên, thị trường nội địa lùi về vùng 87.000 – 87.700 đồng/kg

Cập nhật giá cà phê trong nước

Khảo sát lúc 11h00 ngày 31/3, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 87.000 – 87.700 đồng/kg, giảm mạnh 4.700 – 4.800 đồng/kg so với hôm trước.

Tại Đắk Nông, giá thu mua giảm 4.800 đồng/kg, còn 87.700 đồng/kg.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng giảm 4.800 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 87.500 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức giảm 4.700 đồng/kg, đưa giá xuống 87.000 đồng/kg, thấp nhất thị trường.

Cập nhật giá cà phê thế giới

Kết thúc phiên 30/3, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn London giảm 4,83% (174 USD/tấn), còn 3.419 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 4,77% (168 USD/tấn), xuống 3.348 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá arabica kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 3,02% (9,15 cent/pound), còn 292,55 cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 3,13% (9,3 cent/pound), còn 286,6 cent/pound.

Nguyên nhân khiến giá cà phê giảm mạnh

Giá robusta rơi xuống mức thấp nhất trong khoảng 7,5 tháng. Thời tiết thuận lợi tại Việt Nam giúp nguồn cung ổn định, cùng với dự báo Brazil có vụ mùa lớn.

Sản lượng cà phê tại châu Á và châu Phi tăng lên, trong khi nhu cầu tại Trung Đông có dấu hiệu chững lại. Brazil bước vào vụ thu hoạch lớn với sản lượng arabica phục hồi mạnh, nguồn hàng dự kiến sớm ra thị trường.

Hợp tác xã Cooxupe dự kiến thu mua 6,8 triệu bao cà phê loại 60 kg trong năm nay, tăng gần 12% so với năm trước. Các tổ chức như Marex, Sucafina và StoneX đều nâng dự báo sản lượng niên vụ 2026-2027 của Brazil lên mức kỷ lục hơn 75 triệu bao.

Chỉ số USD (DXY) tăng lên mức cao nhất trong hơn 10 tháng gây áp lực lên giá hàng hóa, trong đó có cà phê.

Yếu tố hỗ trợ và rủi ro thị trường

Tồn kho robusta trên sàn ICE giảm xuống 4.109 lô, mức thấp nhất trong 3,5 tháng. Ngược lại, tồn kho arabica tăng lên 585.621 bao, cao nhất hơn 6 tháng.

Khu vực Minas Gerais của Brazil chỉ nhận 11,7 mm mưa trong tuần qua, tương đương 47% mức trung bình, có thể ảnh hưởng đến cây trồng.

Gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz làm chi phí logistics tăng, gây áp lực lên giá nhập khẩu và rang xay cà phê.

Dù vậy, doanh thu và lợi nhuận của hãng Lavazza vẫn tăng, cho thấy ngành cà phê còn duy trì sức chống chịu trong bối cảnh giá cao và nhu cầu suy yếu.