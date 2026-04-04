Thị trường Giá cà phê hôm nay 4/4/2026: Đi ngang 88.700-89.300 đồng Giá cà phê hôm nay 4/4/2026: tại khu vực Tây Nguyên giữ nguyên so với phiên trước, dao động trong khoảng 88.700 – 89.300 đồng/kg. Trên thế giới, cà phê robusta đã mất tới 82 USD/tấn trong phiên giao dịch gần nhất, trước khi các sàn bước vào kỳ nghỉ lễ Phục Sinh kéo dài.

Giá cà phê hôm nay 4/4/2026 trong nước

Cập nhật lúc 15h00 ngày 4/4/2026 theo giacaphe.com, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh trọng điểm Tây Nguyên không thay đổi so với phiên trước, tiếp tục dao động trong khoảng 88.700 – 89.300 đồng/kg.

Đắk Nông dẫn đầu bảng giá với mức thu mua 89.300 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giữ nguyên mức 89.200 đồng/kg. Lâm Đồng vẫn ở mức thấp nhất khu vực với 88.700 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước ngày 4/4/2026 - Đơn vị: đồng/kg - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Thị trường Giá trung bình Thay đổi Đắk Lắk 89,200 - Lâm Đồng 88,700 - Gia Lai 89,200 - Đắk Nông 89,300 -

Mặt bằng giá cà phê nội địa đang neo dưới ngưỡng tâm lý 90.000 đồng/kg, phản ánh tâm lý thận trọng của thương lái trước kỳ nghỉ lễ kéo dài trên các sàn quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 4/4/2026: Đi ngang 88.700-89.300 đồng

Giá cà phê thế giới hôm nay

Các sàn giao dịch quốc tế đã bước vào kỳ nghỉ cuối tuần dài ngày. Thị trường London sẽ đóng cửa đến hết thứ Hai tuần sau để nghỉ lễ Phục Sinh. Sàn New York cũng đóng cửa phiên cuối tuần này và chỉ giao dịch rút ngắn vào thứ Hai.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 2/4, giá cà phê robusta trên sàn London giảm mạnh. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 về còn 3.448 USD/tấn, mất tới 82 USD/tấn so với phiên trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 chỉ đạt 3.346 USD/tấn, giảm 73 USD/tấn.

Trên sàn New York, cà phê arabica cũng chịu sức ép. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 lùi về mốc 295,4 US cent/pound, giảm 2,40 cent so với phiên trước. Hợp đồng giao tháng 7/2026 đạt 289,4 US cent/pound.

Xu hướng trái chiều giữa robusta và arabica

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), từ đầu tháng 3/2026 đến nay, giá cà phê thế giới diễn biến trái chiều: robusta giảm còn arabica tăng.

Giá robusta chịu áp lực do nguồn cung toàn cầu được cải thiện. Đầu tháng 3/2026, tồn kho robusta đạt chuẩn trên sàn ICE London tăng lên mức cao nhất trong 3,5 tháng. Theo số liệu của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), xuất khẩu robusta toàn cầu giai đoạn tháng 10/2025 đến tháng 01/2026 tăng mạnh nhờ nguồn cung phục hồi từ các nước sản xuất chủ lực như Việt Nam, Ấn Độ, Indonesia và Uganda.

Ngược lại, giá arabica đi lên do thị trường lo ngại về triển vọng nguồn cung cà phê chất lượng cao. Thời tiết bất lợi tại Brazil — quốc gia sản xuất arabica lớn nhất thế giới — làm gia tăng lo ngại về sản lượng niên vụ mới. Tồn kho arabica đạt chuẩn trên sàn ICE New York vẫn ở mức thấp, cùng với nhu cầu tiêu thụ ổn định tại các thị trường lớn.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Nhật Bản

Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Nhật Bản trong tháng 2/2025 đạt 11.000 tấn, trị giá 67,9 triệu USD, tăng 13,1% về lượng và 13,5% về trị giá so với tháng 01/2025. So với cùng kỳ năm 2024, mức tăng còn ấn tượng hơn: 57,4% về lượng và 145,6% về trị giá.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê sang Nhật Bản đạt 20.700 tấn, trị giá 127,6 triệu USD. Dù giảm 11,5% về lượng, trị giá vẫn tăng 56,1% so với cùng kỳ năm 2024 nhờ giá xuất khẩu tăng mạnh.

Nhật Bản tăng nhập khẩu từ Brazil, giảm từ Việt Nam

Theo số liệu Hải quan Nhật Bản, tháng đầu năm 2026, nước này nhập khẩu cà phê đạt 30.700 tấn, trị giá 222,3 triệu USD, tăng 4% về lượng và 33,3% về trị giá so với tháng 01/2025. Nguồn cung đến từ 38 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Brazil vươn lên trở thành nguồn cung lớn nhất với 13.600 tấn (trị giá 103,3 triệu USD), tăng 19,2% về lượng và 83,6% về trị giá. Thị phần của Brazil tăng từ 38,48% lên 44,09%. Việt Nam đứng thứ hai với 9.100 tấn (trị giá 42,7 triệu USD), giảm 2,8% về lượng và 14,9% về trị giá. Thị phần Việt Nam giảm từ 31,61% xuống 29,56%. Colombia đứng thứ ba với 2.200 tấn (trị giá 15,1 triệu USD).

Triển vọng thị trường Nhật Bản

Cục Xuất nhập khẩu đánh giá Nhật Bản là một trong những thị trường tiêu thụ cà phê lớn và ổn định nhất châu Á. Theo Hiệp hội Cà phê Nhật Bản, khoảng 74,3% người dân nước này uống cà phê thường xuyên, tổng mức tiêu thụ đạt khoảng 397.300 tấn vào năm 2025.

Các dự báo thị trường cho thấy mức tiêu thụ có thể đạt khoảng 473.000 tấn vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 0,3%/năm, và dự kiến đạt 480.000 tấn vào năm 2030. Xu hướng tiêu dùng đang dịch chuyển sang các sản phẩm cà phê tiện lợi, cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản, cùng với nhu cầu cà phê khử caffeine ngày càng tăng khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe.