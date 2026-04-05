Thị trường Giá cà phê hôm nay 4/5/2026: Trong nước tăng, thế giới giảm Giá cà phê hôm nay 4/5/2026 tại Tây Nguyên trung bình 86.000-86.600 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg ở Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông. Giá cà phê thế giới giảm 3-4%

Giá cà phê hôm nay 4/5/2026 tại các tỉnh Tây Nguyên ghi nhận mức tăng nhẹ 100 đồng/kg so với phiên trước, dao động từ 86.000 đến 86.600 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại Đắk Nông cao nhất vùng với 86.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng có giá cà phê thấp nhất ở mức 86.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta và arabia đều giảm từ 3% đến 4% trong tuần qua.