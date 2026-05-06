Thị trường Giá cà phê hôm nay 5/6/2026: Thế giới giảm sâu, trong nước mất hơn 1.000 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 5/6/2026 tiếp tục giảm mạnh trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Tại Tây Nguyên, giá thu mua giảm từ 1.200 - 1.400 đồng/kg, đưa mặt bằng giao dịch về quanh 85.300 - 86.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cà phê thế giới ngày 5/6/2026

Thị trường cà phê quốc tế duy trì xu hướng đi xuống khi áp lực nguồn cung ngày càng lớn.

Trên sàn London, robusta giao tháng 7/2026 giảm xuống 3.352 USD/tấn, còn kỳ hạn tháng 9/2026 ở mức 3.270 USD/tấn.

Tại New York, arabica giao tháng 7/2026 giảm còn 247,15 US cent/pound, trong khi hợp đồng tháng 9/2026 lùi về 242,4 US cent/pound.

Brazil đang bước vào giai đoạn thu hoạch với sản lượng được đánh giá cao nhất trong nhiều năm. Rabobank dự báo thị trường cà phê toàn cầu sẽ thặng dư 9,5 triệu bao trong niên vụ 2026 - 2027.

Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê Honduras trong tháng 5 tăng gần 10%, góp phần bổ sung nguồn cung cho thị trường quốc tế.

Giá cà phê hôm nay 5/6/2026 tại các tỉnh Tây Nguyên

Giá cà phê trong nước đồng loạt giảm mạnh:

Khu vực Giá thu mua Đắk Lắk 86.000 đồng/kg Gia Lai 86.000 đồng/kg Đắk Nông 86.000 đồng/kg Lâm Đồng 85.300 đồng/kg

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực sau khi giảm tới 1.400 đồng/kg.

Dự báo xu hướng giá cà phê trong thời gian tới

Mặc dù giá đang chịu áp lực từ nguồn cung mới, tồn kho cà phê trên sàn ICE vẫn ở mức thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia cho rằng thị trường sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ thu hoạch tại Brazil cũng như diễn biến thời tiết tại Việt Nam và Indonesia. Nếu nguồn cung thực tế không đạt như kỳ vọng, giá cà phê có thể sớm phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh hiện nay.