Thị trường Giá cà phê hôm nay 5/8/2026 tiếp đà tăng: Tồn kho ICE chạm đáy hơn hai năm Tồn kho trên sàn rơi về mức thấp nhất kể từ đầu năm 2024 đang trở thành động lực chính kéo giá cà phê hôm nay 5/8/2026 đi lên trên cả thị trường quốc tế lẫn trong nước.

Sàn London và New York cùng "xanh"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/8, cà phê Robusta trên sàn London nối dài chuỗi tăng. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cộng thêm 68 USD/tấn (tương ứng 1,8%), leo lên 3.854 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 69 USD/tấn (1,82%), đứng ở 3.853 USD/tấn.

Diễn biến tương tự xuất hiện với Arabica tại New York: kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 4,6 US cent/pound (1,44%) lên 324,1 US cent/pound; kỳ hạn tháng 12/2026 thêm 4,1 US cent/pound (1,35%), đạt 308,8 US cent/pound.

Nguyên nhân trực tiếp đến từ áp lực nguồn cung. Số liệu đến ngày 3/8 cho thấy lượng cà phê được ICE chứng nhận chỉ còn 260.720 bao – giảm so với 292.810 bao một tuần trước và chưa bằng một nửa mức 760.529 bao cùng thời điểm năm ngoái. Giới giao dịch nhận định đây là mức tồn kho thấp nhất kể từ ngày 31/1/2024, cộng thêm những lo ngại về tiến độ thu hoạch và xuất khẩu tại các cường quốc sản xuất, đặc biệt là Brazil, khiến bên mua phải chấp nhận trả giá cao hơn.

Trong nước: Tây Nguyên quanh ngưỡng 96.000 – 96.500 đồng/kg

Tại thị trường nội địa, giá cà phê nhân xô hôm nay ở Tây Nguyên phổ biến từ 96.000 đến 96.500 đồng/kg. Ba địa phương Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai cùng đứng ở ngưỡng cao nhất 96.500 đồng/kg, còn Lâm Đồng ghi nhận 96.000 đồng/kg – mức thấp nhất vùng.

Nhịp tăng của thị trường trong nước đã khởi động từ cuối tháng 7 khi hàng hóa trở nên khan hiếm. Tồn kho hao hụt nhanh, trong khi nông dân và đại lý chọn cách giữ hàng chờ mức giá hấp dẫn hơn. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng (từ 1/7 đến 29/7), giá tại Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông đã tăng 7.800 – 8.000 đồng/kg, có thời điểm vọt lên 97.800 – 98.500 đồng/kg tùy khu vực. Song song đó, các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn đẩy mạnh thu mua để đáp ứng đơn hàng, càng làm nóng thêm cuộc đua gom nguyên liệu.

Việt Nam vững ngôi á quân xuất khẩu cà phê toàn cầu

Nhìn xa hơn, bức tranh niên vụ 2026-2027 của ngành cà phê Việt Nam khá sáng sủa. USDA ước tính sản lượng sẽ cán mốc kỷ lục 32,5 triệu bao, tăng 800.000 bao so với trước, nhờ mở rộng diện tích và năng suất được cải thiện. Giá bán duy trì ở vùng cao tạo điều kiện để nhà vườn tái đầu tư mạnh vào phân bón và vật tư nông nghiệp.

Ở mảng thương mại, xuất khẩu cà phê nhân được dự báo đạt 25,4 triệu bao (tăng 300.000 bao), còn tiêu thụ trong nước có thể lập đỉnh mới 5 triệu bao. Việt Nam theo đó tiếp tục nắm giữ khoảng 20% tổng lượng cà phê xuất khẩu toàn cầu, đứng thứ hai thế giới về nguồn cung, và riêng với Robusta vẫn là nhà sản xuất kiêm xuất khẩu lớn nhất hành tinh.