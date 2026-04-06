Thị trường Giá cà phê hôm nay 6/4/2026: Giữ quanh 89.000 đồng/kg, áp lực giảm tăng Giá cà phê hôm nay 6/4/2026 tại Tây Nguyên đi ngang quanh 89.000 đồng/kg. Thị trường thế giới giảm sâu, gây áp lực lên giá trong nước

Giá cà phê hôm nay 6/4/2026 tại Tây Nguyên

Giá cà phê hôm nay duy trì trong biên độ hẹp tại các tỉnh Tây Nguyên, dao động từ 88.700 đến 89.300 đồng/kg. Mức chênh lệch giữa các địa phương không lớn, cho thấy thị trường đang ở trạng thái ổn định ngắn hạn.

Giá cà phê từng địa phương

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng đạt 89.200 đồng/kg. Đắk Nông ghi nhận mức cao nhất khu vực với 89.300 đồng/kg. Lâm Đồng thấp hơn, ở mức 88.700 đồng/kg. Khoảng cách cao nhất giữa các tỉnh chỉ khoảng 600 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới tuần qua

Robusta trên sàn London giảm mạnh

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn London đóng cửa tuần trước ở mức 3.448 USD/tấn, giảm 145 USD/tấn, tương đương 4%. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm sâu hơn 170 USD/tấn, tương đương 4,8%, xuống còn 3.346 USD/tấn.

Arabica trên sàn New York cũng đi xuống

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 6,3 US cent/pound, tương đương 2,1%, về mức 295,4 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 6,5 US cent/pound, tương đương 2,2%, còn 289,4 US cent/pound.

Áp lực giảm đến từ nguồn cung robusta gia tăng, vụ thu hoạch tại Brazil sắp bắt đầu và nhu cầu từ các nhà rang xay suy yếu khi họ chuyển sang nguồn cung khác.

Diễn biến thị trường cà phê Brazil

Arabica tăng, robusta chịu áp lực

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Ứng dụng CEPEA/ESALQ (Đại học São Paulo), giá arabica tại Brazil phục hồi trong tháng 3 do nguồn cung hạn chế và yếu tố địa chính trị. Ngược lại, robusta duy trì xu hướng giảm do nguồn cung dồi dào và vụ thu hoạch đang đến gần.

Chỉ số giá arabica tháng 3

Giá arabica loại 6 giao tại São Paulo đạt trung bình 1.913,9 Real/bao 60 kg, tăng 46,39 Real/bao so với tháng 2, tương đương mức tăng 2,48%. Giá duy trì gần mốc 2.000 Real/bao trong phần lớn thời gian.

Chỉ số giá robusta tháng 3

Giá robusta loại 6 tại Espírito Santo đạt trung bình 1.021,92 Real/bao 60 kg, giảm 3,97% so với tháng trước. Nguồn cung tăng và thời điểm thu hoạch đến gần khiến giá chịu áp lực.

Chi phí sản xuất và yếu tố địa chính trị

Chi phí sản xuất cà phê tại Brazil đang tăng nhanh. Giá dầu diesel tăng 24,4% trong tháng 3 tại Minas Gerais. Giá phân bón nitơ tại São Paulo tăng khoảng 30%, làm chi phí canh tác và vận chuyển tăng theo.

Căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz khiến chi phí logistics tăng, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam và xu hướng thị trường

Xuất khẩu tăng nhưng giá trị giảm

Trong quý I/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 585.000 tấn cà phê, tăng 14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kim ngạch đạt 2,75 tỷ USD, giảm 5%, cho thấy giá bán bình quân thấp hơn năm trước.

Riêng tháng 3, xuất khẩu đạt 217.000 tấn với giá trị khoảng 990 triệu USD.

Người mua chuyển hướng sang Indonesia

Giá cà phê nội địa chịu áp lực khi nhiều nhà mua chuyển sang Indonesia để tìm nguồn cung với mức giá cạnh tranh hơn. Một số nông dân chào bán ở mức cao khiến giao dịch chậm lại.

Về phân bón, đây chưa phải vấn đề trước mắt, nhưng có thể trở thành yếu tố quan trọng trong thời gian tới nếu chi phí tiếp tục tăng.