Thị trường Giá cà phê hôm nay 6/5/2026 : Arabica chạm đỉnh 1 tuần Giá cà phê hôm nay 6/5/2026 phục hồi đồng loạt, arabica New York chạm đỉnh 1 tuần ở 289,75 cent/pound, robusta London 3.378 USD/tấn, trong nước tăng 400 – 500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 6/5/2026 đảo chiều tăng tích cực trên cả thị trường thế giới và nội địa. Trong nước, giá cà phê trung bình ở mức 86.100 đồng/kg, tăng 400 đồng so với phiên trước, với mức tăng đồng loạt 400 – 500 đồng/kg trên cả 4 vùng trồng.

Trên thế giới, robusta London và arabica New York cùng phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh, đặc biệt arabica đã chạm mức cao nhất trong 1 tuần qua. Đợt tăng này tạo cơ hội giao dịch ngắn hạn cho nhà đầu tư cà phê khi các yếu tố hỗ trợ đang chiếm ưu thế tạm thời.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/5, giá cà phê robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng 0,42% (14 USD/tấn) lên 3.378 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 0,67% (22 USD/tấn) đạt 3.297 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng với biên độ mạnh hơn robusta, tăng 1,49% (4,25 cent/pound) lên 289,75 cent/pound – mức cao nhất trong 1 tuần qua theo Barchart. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 1,52% lên 280,4 cent/pound.

Bảng giá cà phê trong nước hôm nay 6/5/2026

Thị trường Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi Đắk Lắk 86.000 ▲400 Lâm Đồng 85.500 ▲500 Gia Lai 86.000 ▲400 Đắk Nông 86.200 ▲500

Phân khúc giá cà phê nội địa: Đắk Nông cao nhất

Trong bảng giá cà phê hôm nay 6/5/2026, Đắk Nông dẫn đầu với 86.200 đồng/kg (+500), tiếp theo là Đắk Lắk và Gia Lai cùng 86.000 đồng/kg (+400), Lâm Đồng thấp nhất 85.500 đồng/kg (+500).

Khoảng cách giá giữa vùng cao nhất và thấp nhất hôm nay là 700 đồng/kg, một biên độ điển hình cho thị trường cà phê Tây Nguyên.

Theo Barchart, giá cà phê tăng trong phiên giao dịch vừa qua được hỗ trợ bởi ba yếu tố ngắn hạn. Thứ nhất, đồng Real Brazil tăng vọt lên mức cao nhất trong 2,25 năm so với USD, làm giảm động lực bán xuất khẩu của nông dân Brazil.

Thứ hai, eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, làm gián đoạn nguồn cung cà phê toàn cầu, đẩy chi phí vận chuyển, bảo hiểm, phân bón và nhiên liệu tăng.

Thứ ba, theo Notícias Agrícolas, lượng cà phê tồn kho được chứng nhận trên sàn đang ở mức thấp nhất trong lịch sử khi so sánh theo năm, kích hoạt đợt điều chỉnh kỹ thuật tăng giá.

Dù được hỗ trợ trong ngắn hạn, bức tranh cơ bản dài hạn vẫn hạn chế các đợt tăng mạnh hơn của giá cà phê. Yếu tố cản trở thứ nhất là kỳ vọng về một vụ mùa lớn hơn tại Brazil – mặc dù vụ thu hoạch mới chỉ bắt đầu, thị trường đã dự báo trước sự gia tăng nguồn cung trong những tuần tới.

Yếu tố thứ hai là đồng USD mạnh lên, vốn thường gây áp lực lên các mặt hàng hàng hóa và làm giảm dư địa cho các đợt tăng giá bền vững. Hai yếu tố này tạo trần kỹ thuật cho giá cà phê trong trung hạn.

Phân tích Carvalhaes: Thị trường cà phê đang giằng co

Theo phân tích của văn phòng nghiên cứu Carvalhaes, thị trường đã biến động nhẹ trong các phiên gần đây, phản ánh sự giằng co giữa các yếu tố ngắn hạn như tồn kho và dòng tiền tài chính, với bối cảnh trung hạn bị chi phối bởi nguồn cung từ vụ mùa Brazil.

Tại Brazil, thị trường giao ngay vẫn diễn ra chậm, người mua giữ nguyên mức chào giá còn người sản xuất thận trọng hơn trong việc bán ra – hành vi này góp phần hỗ trợ giá cà phê trong ngắn hạn.

Giá cà phê được dự báo sẽ tiếp tục phản ứng nhanh với các thông tin mới về sản lượng, thời tiết và dòng vốn tài chính toàn cầu.

Trên thực địa, thời tiết tiếp tục thuận lợi cho sự phát triển của cây cà phê tại Brazil. Một khối không khí khô đang chi phối khu vực Trung Nam, đảm bảo thời tiết ổn định tại phần lớn các vùng sản xuất.

Dự báo có mưa cục bộ tại Espírito Santo và phía nam bang Bahia, cùng với sự xuất hiện của một đợt không khí lạnh trong những ngày tới, nhưng hiện chưa có dấu hiệu sương giá. Sương giá là yếu tố mà nhà giao dịch cà phê arabica đặc biệt quan ngại, vì có thể phá hủy mùa vụ và đẩy giá cà phê tăng vọt như đã từng xảy ra vào năm 2021.

Trong bối cảnh giá cà phê đang giằng co giữa các động lực ngắn hạn (Real Brazil, Hormuz, tồn kho) và yếu tố trung hạn (vụ mùa Brazil, USD mạnh), nhà đầu tư cà phê nên ưu tiên giao dịch theo biến động ngắn hạn với mức quản trị rủi ro chặt chẽ.

Theo dõi sát diễn biến đồng Real Brazil, tình hình eo biển Hormuz và báo cáo tồn kho hàng tuần để xác định điểm vào lệnh. Với người trồng cà phê trong nước, mức giá 86.100 đồng/kg là cơ hội tốt để bán ra một phần hàng dự trữ, tận dụng đợt phục hồi này trước khi áp lực vụ mùa Brazil đè nặng lên thị trường.