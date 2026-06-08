Thị trường Giá cà phê hôm nay 6/8/2026: Giá nội địa bật tăng, nguồn cung thấp tiếp sức cho thị trường Giá cà phê hôm nay 6/8/2026 dao động từ 98.300 đến 99.000 đồng/kg, tăng đồng loạt tại các tỉnh Tây Nguyên. Trên hai sàn kỳ hạn, Robusta và Arabica cùng đóng cửa trong sắc xanh trước những tín hiệu bất lợi đối với nguồn cung ngắn hạn.

Giá cà phê Tây Nguyên đồng loạt đi lên

Phiên giao dịch sáng nay mở ra với diễn biến tích cực khi cả bốn địa phương được khảo sát đều tăng giá.

Tại Đắk Nông, cà phê được thu mua ở mức 99.000 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg và giữ vị trí cao nhất khu vực. Đắk Lắk đạt 98.800 đồng/kg sau khi tăng 500 đồng/kg.

Giá tại Gia Lai cũng tăng 500 đồng/kg, lên 98.800 đồng/kg. Lâm Đồng có mức điều chỉnh 700 đồng/kg, đưa giá từ vùng thấp lên 98.300 đồng/kg.

Mức tăng trong phiên đã đưa giá bình quân tại Tây Nguyên tiến sát 99.000 đồng/kg. Đây là tín hiệu thuận lợi đối với người trồng còn hàng, nhưng cũng làm tăng chi phí đầu vào của các doanh nghiệp rang xay và xuất khẩu đang cần bổ sung nguồn nguyên liệu.

Thị trường hiện chịu tác động đồng thời từ nguồn cung cuối vụ hạn chế và xu hướng giữ hàng chờ giá của một bộ phận nông dân. Khi lượng giao dịch không lớn, chỉ cần nhu cầu mua tăng trong thời gian ngắn cũng có thể tạo ra những bước điều chỉnh đáng kể tại các đại lý.

Giá cà phê thế giới hôm nay tiếp tục phục hồi

Sàn London ghi nhận hợp đồng Robusta tháng 9/2026 tăng 0,96%, tương đương 37 USD/tấn, lên 3.891 USD/tấn. Hợp đồng tháng 11/2026 tăng 0,80%, đạt 3.884 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica tháng 9/2026 tăng 0,86% lên 326,90 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12/2026 cũng tăng 0,86%, chốt tại 311,45 US cent/pound.

Theo Barchart, Robusta tăng lên mức cao nhất một tuần sau khi khả năng có mưa tại Tây Nguyên được điều chỉnh giảm. Khu vực này đang trong mùa mưa, thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, nên biến động thời tiết tiếp tục là thông tin được giới giao dịch theo dõi sát.

Với Arabica, tâm điểm nằm ở Brazil. Tiến độ thu hoạch của các thành viên Cooxupé đạt 67,3% vào cuối tháng 7, thấp hơn mức 74,2% cùng kỳ năm ngoái. Khoảng cách này cho thấy lượng cà phê vụ mới chưa được đưa ra thị trường nhanh như kỳ vọng.

Minas Gerais không ghi nhận mưa trong tuần kết thúc ngày 2/8, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thu hái. Dù vậy, người trồng Brazil vẫn chưa đẩy mạnh bán hàng, khiến nguồn cung giao ngay chưa thực sự rộng mở.

Tồn kho thấp tạo điểm tựa cho Arabica

Lượng Arabica đạt chuẩn trên sàn ICE giảm còn 251.417 bao trong ngày 5/8, mức thấp nhất trong khoảng hai năm rưỡi. Với vùng đệm tồn kho mỏng, giá có thể phản ứng mạnh hơn trước bất kỳ thông tin nào liên quan đến thời tiết hoặc tốc độ bán hàng tại Brazil.

Ở chiều ngược lại, tồn kho Robusta vẫn tương đối cao khi đạt 4.206 lô. Con số này thấp hơn mức 4.254 lô ngày 22/7 nhưng vẫn tạo ra áp lực nhất định đối với các kỳ hạn London.

Xuất khẩu Robusta toàn cầu đang mở rộng

ICO cho biết thế giới xuất khẩu 11,88 triệu bao cà phê trong tháng 6/2026, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong chín tháng đầu niên vụ 2025-2026, lượng xuất khẩu đạt 106,16 triệu bao, giảm 0,4%.

Cơ cấu xuất khẩu đang dịch chuyển theo hướng có lợi cho Robusta. Trong 12 tháng tính đến tháng 6/2026, lượng Arabica xuất khẩu giảm còn 81,59 triệu bao, còn Robusta tăng lên 58,99 triệu bao.

Đối với thị trường Việt Nam, lượng Robusta lưu thông quốc tế tăng có thể tạo sức ép về dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá tại Tây Nguyên vẫn được hỗ trợ bởi nguồn hàng hạn chế và đà phục hồi của sàn London.