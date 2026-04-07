Thị trường Giá cà phê hôm nay 7/4/2026: Arabica tăng trở lại Giá cà phê hôm nay 7/4/2026 trong nước dao động 88.700 – 89.300 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, cà phê arabica tăng 0,9% nhờ đồng Real Brazil mạnh lên, còn robusta không giao dịch do sàn London đóng cửa nghỉ lễ Phục Sinh.

Giá cà phê hôm nay 7/4/2026 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát ngày 7/4/2026, giá cà phê tại các tỉnh trọng điểm Tây Nguyên ghi nhận như sau: Đắk Nông dẫn đầu với mức giá 89.300 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch tại 89.200 đồng/kg. Lâm Đồng có mức giá thấp nhất 88.700 đồng/kg.

Thị trường Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi Đắk Nông 89.300 - Đắk Lắk 89.200 - Gia Lai 89.200 - Lâm Đồng 88.700 - Trung bình 89.200 -

Mức giá trong nước hiện vẫn neo ở vùng cao, phản ánh sức cầu ổn định từ các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Giá cà phê hôm nay 7/4/2026: Arabica tăng trở lại

Giá cà phê thế giới hôm nay 7/4/2026: Arabica tăng 0,9%, robusta nghỉ lễ Phục Sinh

Chốt phiên giao dịch ngày 6/4, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn New York tăng 0,9% (tương đương 2,65 US cent/pound), lên mức 298,05 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 1,04% (3 US cent/pound), đạt 292,4 US cent/pound.

Giá cà phê robusta trên sàn London không có giao dịch do thị trường Anh đóng cửa nghỉ lễ Phục Sinh từ cuối tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 giữ nguyên ở mức 3.448 USD/tấn, hợp đồng giao tháng 7/2026 đạt 3.346 USD/tấn.

Đồng Real Brazil mạnh lên, hạn chế nguồn cung xuất khẩu

Cà phê arabica tăng giá trong phiên ngày 6/4 nhờ đồng Real Brazil (USDBRL) mạnh lên, đạt mức cao nhất trong 3,5 tuần. Khi đồng nội tệ tăng giá, các nhà sản xuất cà phê Brazil có xu hướng giảm lượng hàng xuất khẩu bán ra vì thu được ít nội tệ hơn cho mỗi đơn vị hàng xuất, từ đó hỗ trợ giá trên thị trường quốc tế.

Minas Gerais thiếu mưa, lo ngại chất lượng vụ mùa

Theo Cơ quan khí tượng Somar Meteorologia, khu vực trồng arabica lớn nhất Brazil là Minas Gerais chỉ nhận được 11,7 mm mưa trong tuần trước, chỉ tương đương 47% mức trung bình lịch sử. Lượng mưa thấp có thể ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất vụ thu hoạch sắp tới.

StoneX dự báo thặng dư cà phê toàn cầu lớn nhất 6 năm

Đà tăng của cà phê bị hạn chế sau khi StoneX dự báo thặng dư cà phê toàn cầu năm 2026 sẽ đạt 10 triệu bao, tăng mạnh so với mức 1,8 triệu bao của năm 2025 – mức thặng dư lớn nhất trong 6 năm qua.

Theo Leonardo Rossetti, chuyên gia dự báo thị trường của StoneX, nguồn cung đang trở nên dồi dào hơn nhưng vẫn còn xa mới đạt đến sự ổn định vững chắc. Nguyên nhân là do việc bổ sung hàng tồn kho diễn ra không đồng đều giữa các quốc gia, khiến thị trường dễ bị biến động bất ngờ.

Sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026-2027: Kỷ lục mới?

Theo Barchart, giá cà phê gần đây chịu áp lực do kỳ vọng về một vụ mùa kỷ lục tại Brazil. Ngày 19/3, Tập đoàn Marex Plc dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026-2027 đạt kỷ lục 75,9 triệu bao, cao hơn dự báo 75,4 triệu bao của Sucafina và tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó vào ngày 12/3, StoneX đã nâng dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2026-2027 lên mức kỷ lục 75,3 triệu bao, từ mức 70,7 triệu bao ước tính hồi tháng 11/2025. Trên thực địa, nông dân Brazil đã bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển sang thu hoạch. Cà phê robusta đang ở giai đoạn đầu vụ thu hoạch, còn cà phê arabica sẽ bước vào giai đoạn thu hoạch rộ trong những tháng tới.

Giai đoạn này thường mang đến sự thận trọng hơn trong hoạt động giao dịch, với nhiều quyết định mang tính chiến lược được đưa ra trước những biến động giá cả.

Nhận định xu hướng giá cà phê sắp tới

Việc đóng cửa eo biển Hormuz do chiến sự tại Trung Đông đã làm gián đoạn vận tải toàn cầu, khiến nguồn cung cà phê thế giới trở nên thắt chặt hơn. Sự gián đoạn này đẩy chi phí vận chuyển, bảo hiểm và nhiên liệu tăng cao, từ đó gia tăng áp lực chi phí đối với các nhà nhập khẩu và doanh nghiệp rang xay cà phê trên toàn cầu.

Giá cà phê hôm nay đang chịu tác động từ nhiều yếu tố trái chiều. Về phía hỗ trợ, tỷ giá đồng Real Brazil mạnh lên và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gây gián đoạn vận tải là những nhân tố đẩy giá. Ở chiều ngược lại, kỳ vọng về vụ mùa kỷ lục tại Brazil với sản lượng dự báo trên 75 triệu bao và dự báo thặng dư toàn cầu 10 triệu bao đang kìm hãm đà tăng mạnh. Nhà đầu tư và nông dân nên theo dõi sát diễn biến thu hoạch tại Brazil cũng như tình hình tại eo biển Hormuz trong thời gian tới.