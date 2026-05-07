Thị trường Giá cà phê hôm nay 7/5/2026: Tăng đồng loạt lên 87.100 đ/kg Giá cà phê hôm nay 7/5/2026 tăng đồng loạt 1.000 – 1.100 đồng/kg ở các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên, đưa mức trung bình lên 87.100 đồng/kg. Robusta thế giới tiếp tục đi lên nhờ tồn kho ICE chạm đáy 16,25 tháng.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng đồng loạt

Giá cà phê hôm nay 7/5/2026 tại các vùng trồng trọng điểm tăng đồng pha 1.000 – 1.100 đồng/kg so với phiên 6/5. Mức giá trung bình cả nước đạt 87.100 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua, tiếp tục duy trì xu hướng đi lên trong nhiều phiên gần đây.

Đắk Nông giữ vị trí dẫn đầu thị trường với giá cà phê 87.300 đồng/kg, tăng 1.100 đồng/kg – mức tăng cao nhất trong các vùng. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở 87.000 đồng/kg, đều tăng 1.000 đồng/kg. Lâm Đồng có giá thấp nhất ở 86.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg, do địa phương này chủ yếu sản xuất cà phê robusta vùng cao có chất lượng và độ chín khác biệt so với các tỉnh còn lại.

Bảng giá cà phê các vùng ngày 7/5/2026

Thị trường Giá trung bình (đồng/kg) Thay đổi Đắk Nông 87,300 ▲1,1K Đắk Lắk 87,000 ▲1,0K Gia Lai 87,000 ▲1,0K Lâm Đồng 86,500 ▲1,0K

Giá cà phê thế giới tăng nhờ tồn kho thắt chặt

Chốt phiên giao dịch ngày 6/5, giá cà phê robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng 1,04% tương đương 35 USD/tấn, lên 3.413 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 0,58% tương đương 19 USD/tấn, đạt 3.316 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, giá cà phê arabica trên sàn New York quay đầu giảm. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 mất 2,03% tương đương 5,9 US cent/pound, còn 283,85 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 1,52% tương đương 4,3 US cent/pound, đạt 276,1 US cent/pound.

Theo Reuters và Barchart, giá cà phê đang được hỗ trợ bởi tín hiệu nguồn cung thắt chặt, đặc biệt với robusta. Lượng tồn kho cà phê robusta được ICE chứng nhận đã giảm xuống mức thấp nhất trong 16,25 tháng, còn 3.755 lô tính đến ngày 28/4. Tồn kho cà phê arabica do ICE giám sát cũng giảm xuống đáy 2,5 tháng, còn 492.408 bao tính đến ngày 6/5.

Sự mạnh lên của đồng real Brazil tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá cà phê, khi tỷ giá USD/BRL chạm mức cao nhất trong 2,25 năm. Đồng real mạnh hơn khiến nông dân trồng cà phê Brazil giảm bán ra để chờ giá tốt hơn, làm giảm áp lực cung trên thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, đà tăng giá cà phê đang chịu áp lực từ kỳ vọng cuộc chiến Mỹ – Iran có thể sớm kết thúc và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Diễn biến địa chính trị này nếu thành hiện thực sẽ giảm rủi ro vận chuyển và chi phí logistics, từ đó tác động ngược chiều lên giá cà phê thế giới.

Liên đoàn Những người trồng cà phê Quốc gia Colombia cho biết xuất khẩu cà phê tháng 4/2026 đạt 682.000 bao loại 60 kg, giảm 15% so với mức 802.000 bao của cùng kỳ năm trước. Mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng đến các vùng trồng trọng điểm. Sản lượng cà phê tháng 4 giảm 0,85% so với cùng kỳ, xuống 697.000 bao.

Lũy kế từ tháng 1 đến tháng 4/2026, sản lượng cà phê Colombia đã giảm 28% còn 3,21 triệu bao; xuất khẩu giảm 26% còn 3,25 triệu bao so với cùng kỳ năm 2025. Trong 12 tháng gần nhất, sản lượng giảm 17% còn 12,4 triệu bao, xuất khẩu giảm 7,25% còn 11,9 triệu bao.

Ông German Bahamon, Giám đốc Liên đoàn, cho biết mưa kéo dài đã làm chậm tiến độ thu hoạch, đặc biệt tại các tỉnh phía nam – nơi độ chín của trái cà phê bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Colombia là nhà cung cấp cà phê arabica chế biến ướt lớn nhất thế giới, công suất khoảng 14 triệu bao mỗi năm và là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ ba toàn cầu sau Brazil và Việt Nam, với khoảng 840.000 ha diện tích trồng.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản Uganda, xuất khẩu cà phê tháng 3/2026 đạt 671.152 bao loại 60 kg, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước nhờ vụ mùa thuận lợi. Tuy nhiên, doanh thu xuất khẩu tháng 3 lại giảm 13,6% do giá cà phê thế giới giảm trong giai đoạn đó.

Trong 12 tháng tính đến tháng 3/2026, Uganda thu về 2,4 tỷ USD từ xuất khẩu cà phê, tăng đáng kể so với mức 1,8 tỷ USD của giai đoạn liền trước. Uganda hiện là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất châu Phi, đứng trên Ethiopia, và cà phê là một trong những mặt hàng mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn nhất cho quốc gia Đông Phi này.