Thị trường Giá cà phê hôm nay 7/7/2026: Nội địa tích lũy sau tuần tăng, giá thế giới lập đỉnh mới Giá cà phê hôm nay 7/7/2026 trong nước ổn định ở vùng cao, còn thị trường thế giới tăng nóng trước rủi ro thời tiết tại Brazil và châu Á.

Giá cà phê trong nước hôm nay

Giá cà phê hôm nay 7/7/2026 tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì xu hướng ổn định. Sau một tuần tăng mạnh, giá thu mua không tăng thêm nhưng vẫn đứng ở vùng cao nhất trong hơn ba tháng.

Hiện giá cà phê nhân xô trong nước dao động từ 92.300 - 93.000 đồng/kg. Đây là vùng giá tích cực với người sản xuất, nhất là trong bối cảnh nguồn cung trong dân không còn quá dồi dào.

Đắk Nông, nay thuộc Lâm Đồng, tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 93.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận giá 92.800 đồng/kg. Lâm Đồng đứng ở mức 92.300 đồng/kg.

Thị trường trong nước đang có dấu hiệu tạm nghỉ sau nhịp tăng nhanh. Giao dịch không quá sôi động, nhưng giá vẫn được nâng đỡ bởi tâm lý chờ đợi của người bán và diễn biến tăng mạnh trên sàn quốc tế.

Cập nhật giá cà phê robusta trên sàn London

Giá cà phê robusta chốt phiên giao dịch ngày 6/7 tăng mạnh trên sàn London. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 161 USD/tấn, tương đương 4,13%, lên 4.064 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 9/2026 tăng tới 328 USD/tấn, tương ứng 8,83%, đạt 4.044 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 328 USD/tấn, tương đương 8,92%, lên 4.007 USD/tấn.

Với mức tăng này, robusta đã chạm vùng cao nhất trong khoảng 5 tháng. Đây là diễn biến có thể tác động trực tiếp đến tâm lý thị trường cà phê Việt Nam, bởi Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu robusta hàng đầu thế giới.

Giá cà phê arabica trên sàn New York tăng rất mạnh

Trên sàn New York, giá cà phê arabica tăng với biên độ lớn hơn robusta. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng 48,3 US cent/pound, tương đương 15,3%, lên 363,95 US cent/pound.

Kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 48,75 US cent/pound, tương ứng 16,19%, đạt 349,95 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12/2026 tăng 49,1 US cent/pound, tương đương 17,15%, lên 335,4 US cent/pound.

Theo Reuters, arabica đã vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 1. Mức tăng trong phiên vừa qua cũng nằm trong nhóm tăng mạnh nhất lịch sử giao dịch của mặt hàng này.

Arabica là loại cà phê chất lượng cao, thường được các chuỗi đồ uống lớn sử dụng. Vì vậy, khi arabica tăng mạnh, thị trường cà phê toàn cầu thường xuất hiện phản ứng dây chuyền về tâm lý và kỳ vọng giá.

Nhà đầu tư mua mạnh, vị thế bán khống bị đóng

Đà tăng của giá cà phê thế giới không chỉ đến từ yếu tố cung cầu vật chất. Các quỹ đầu tư đã đẩy mạnh mua vào sau khi rủi ro thời tiết được đánh giá lại.

Nhiều nhà giao dịch từng giữ vị thế bán khống cũng phải mua lại hợp đồng để đóng vị thế. Khi hoạt động mua bù diễn ra cùng lúc, giá hợp đồng tương lai thường tăng nhanh hơn bình thường.

Một nhà giao dịch cà phê tại châu Âu cho biết một số nhà đầu tư đã phải đóng vị thế bán nhằm tránh nguy cơ bị yêu cầu ký quỹ cao hơn. Khối lượng giao dịch arabica trong phiên vừa qua cũng lên mức cao nhất kể từ giữa năm 2024.

Ông Tomas Araujo, nhà môi giới của StoneX tại Mỹ, nhận định thị trường đang có nhiều đồn đoán về bất thường thời tiết trong nhóm hàng hóa nông sản. Cà phê, ca cao và đường đều được giới đầu tư chú ý sát sao.

El Nino và mưa tại Brazil làm tăng lo ngại nguồn cung

Các chuyên gia dự báo một hiện tượng El Nino rất mạnh có thể hình thành trong vài tháng tới. Nếu kịch bản này xuất hiện, những vùng sản xuất nông sản nhiệt đới sẽ chịu tác động rõ nét.

Tại châu Á, khu vực sản xuất phần lớn robusta của thế giới, thời tiết có nguy cơ trở nên nóng và khô hơn. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng đến năng suất và triển vọng nguồn cung robusta.

Tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, vấn đề lại nằm ở lượng mưa. Mưa quá nhiều có thể làm gián đoạn thu hoạch và ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê.

Barchart dẫn dự báo của Rural Clima cho biết nhiều khu vực tại Brazil có thể có mưa vào giữa tháng 7. Nếu mưa xuất hiện đúng giai đoạn thu hoạch, thị trường sẽ tiếp tục lo ngại về nguồn cung ngắn hạn.

Ngoài thời tiết, đồng real Brazil tăng lên mức cao nhất trong hai tuần so với USD cũng hỗ trợ giá cà phê. Đồng nội tệ mạnh khiến người trồng cà phê Brazil hạn chế bán ra vì nguồn thu quy đổi không còn hấp dẫn như trước.

Giá cà phê hôm nay 7/7/2026 có thể tiếp tục giữ vùng cao

Giá cà phê hôm nay 7/7/2026 tại Việt Nam chưa tăng theo mức tăng của thế giới, nhưng nền giá trong nước vẫn rất vững. Việc thị trường nội địa giữ được vùng 92.300 - 93.000 đồng/kg cho thấy áp lực bán chưa lớn.

Trong những phiên tới, nếu giá robusta thế giới tiếp tục duy trì quanh vùng 4.000 USD/tấn, giá cà phê trong nước có thể được hỗ trợ thêm. Tuy nhiên, do giá quốc tế vừa tăng quá mạnh, khả năng điều chỉnh kỹ thuật vẫn có thể xuất hiện.

Với người trồng cà phê, vùng giá hiện tại là mức thuận lợi để cân đối dòng tiền. Với doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu, biến động nhanh trên sàn thế giới sẽ khiến chiến lược mua bán cần thận trọng hơn.