Giá cà phê hôm nay 8/4/2026: Giảm 4.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 8/4/2026: Giảm 4.000 đồng/kg tại Tây Nguyên

Cập nhật giá cà phê hôm nay (8/4/2026) tại các tỉnh Tây Nguyên: giá giảm đồng loạt 4.000 đồng/kg so với hôm qua. Mức trung bình toàn thị trường đạt 85.200 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk – thủ phủ cà phê – thu mua 85.200 đồng/kg (giảm 4.000 đồng).

Lâm Đồng thấp nhất vùng với 84.700 đồng/kg, giảm 4.000 đồng.

Gia Lai niêm yết 85.200 đồng/kg, giảm 4.000 đồng.

Đắk Nông ở mức 85.300 đồng/kg, cũng giảm 4.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Thị trường cà phê quốc tế đóng cửa phiên ngày 7/4 với mức giảm mạnh trên cả hai sàn New York và London. Giá arabica xuống thấp nhất 3 tuần, robusta lùi về gần mức thấp nhất 8 tháng, khiến thị trường biến động mạnh.

Trên sàn London, giá cà phê hôm nay đối với robusta kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 3,85%, xuống 3.315 USD/tấn. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 3,43%, đạt 3.231 USD/tấn.

Trên sàn New York, arabica giao tháng 5/2026 giảm 4% (11,95 US cent/pound), còn 286,1 US cent/pound. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 3,79% (11,1 US cent/pound), xuống 281,3 US cent/pound.

Dự báo nguồn cung thặng dư toàn cầu

Theo công ty tài chính StoneX, nguồn cung cà phê toàn cầu được dự báo vượt nhu cầu trong năm 2026, với mức thặng dư khoảng 10 triệu bao.

Sản lượng toàn cầu dự kiến đạt 182,5 triệu bao, trong khi tiêu thụ chỉ 172,5 triệu bao. Lượng dự trữ toàn cầu được bổ sung lên trên 48 triệu bao, sau bốn năm liên tiếp suy giảm đến năm 2024 và phục hồi nhẹ vào năm 2025.

Chuyên gia Leonardo Rossetti từ StoneX cho rằng triển vọng sản xuất dồi dào hơn trong năm 2026 sẽ hạn chế các đợt tăng giá mạnh. Mức thặng dư có xu hướng làm giảm áp lực lên giá, dù quá trình tái tích lũy tồn kho diễn ra không đồng đều, khiến thị trường tiếp tục biến động.

Tại Brazil, nông dân theo dõi sát thời tiết và tiến độ thu hoạch. Những cơn mưa gần đây tại các vùng trồng đã cải thiện triển vọng nguồn cung, củng cố xu hướng giảm của giá quốc tế. Xu hướng này đã xuất hiện từ đầu năm 2026, được hỗ trợ bởi thời tiết thuận lợi và kỳ vọng nguồn cung gia tăng.

Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam và Honduras

Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố, nước này đã xuất khẩu 585.000 tấn cà phê trong quý I, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu giai đoạn này giảm 5%, xuống còn 2,75 tỷ USD.

Theo Viện Cà phê Honduras (IHCAFE), xuất khẩu cà phê của Honduras trong tháng 3 đạt khoảng 1,4 triệu bao (loại 46 kg), tăng 29,6% so với 1 triệu bao cùng kỳ năm trước. Giá trung bình mỗi bao đạt 307,55 USD, giảm so với mức 364,70 USD của vụ thu hoạch trước.

Tính từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026, tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của Honduras đạt 1,36 tỷ USD, tăng 32% so với 1,03 tỷ USD của vụ 2024-2025.

Mỹ vẫn là thị trường chính của cà phê Honduras, chiếm 36,5% tổng lượng xuất khẩu, tiếp theo là Đức (16,1%) và Bỉ (12,4%). Châu Âu chiếm 52% tổng xuất khẩu, Bắc Mỹ chiếm 42%.

Honduras là quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất Trung Mỹ và đứng thứ sáu thế giới. Trong niên vụ trước (tháng 10/2024 đến tháng 9/2025), nước này xuất khẩu 6,1 triệu bao cà phê loại 46 kg.