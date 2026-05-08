Thị trường Giá cà phê hôm nay 8/5/2026: Đắk Nông cao nhất 87.700 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 8/5/2026 Đắk Nông cao nhất 87.700 đồng/kg, Đắk Lắk và Gia Lai 87.500 đồng/kg, Lâm Đồng 87.000 đồng/kg. Robusta London tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Đắk Nông giữ vị trí cao nhất với 87.700 đồng/kg

Giá cà phê Đắk Nông hôm nay 8/5/2026 đạt 87.700 đồng/kg, tăng 400 đồng/kg so với phiên 7/5. Đắk Nông tiếp tục giữ vị trí thị trường có giá cà phê cao nhất cả nước, vượt Đắk Lắk và Gia Lai 200 đồng/kg, vượt Lâm Đồng 700 đồng/kg ở chiều thu mua.

Vị thế dẫn đầu của Đắk Nông phản ánh chất lượng hạt cà phê robusta vùng cao nguyên này cũng như sức cầu thu mua mạnh từ các đại lý chế biến và xuất khẩu. Người trồng cà phê Đắk Nông là nhóm hưởng lợi rõ nhất khi giá thế giới tăng phiên thứ 3 liên tiếp.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở 87.500 đồng/kg

Giá cà phê Đắk Lắk ngày 8/5/2026 đứng ở 87.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên trước. Đắk Lắk vẫn là thủ phủ cà phê robusta lớn nhất Việt Nam và là tham chiếu chính cho thị trường nội địa. Giá cà phê Gia Lai cũng giao dịch ở mức 87.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg.

Hai địa phương này cùng mức giá cho thấy thị trường robusta Tây Nguyên đang vận hành đồng pha, không có sự lệch giá cục bộ giữa các vùng có cùng chất lượng hạt và điều kiện thu hoạch. Mức tăng 500 đồng/kg ở cả hai vùng đồng pha với mặt bằng chung cả nước.

Lâm Đồng giá cà phê thấp nhất ở 87.000 đồng/kg

Giá cà phê Lâm Đồng hôm nay 8/5/2026 ở mức 87.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên trước và là mức thấp nhất trong các vùng trồng trọng điểm. Khoảng cách giữa Lâm Đồng và Đắk Nông hiện ở 700 đồng/kg, mức chênh lệch đặc trưng giữa cà phê robusta các vùng.

Mức trung bình cả nước đạt 87.600 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên 7/5. Đây là phiên tăng tiếp nối xu hướng đi lên của giá cà phê trong nước theo nhịp tăng của thị trường thế giới.

Bảng giá cà phê chi tiết theo vùng ngày 8/5/2026

Thị trường Trung bình (đồng/kg) Thay đổi Đắk Nông 87,700 ▲400 Đắk Lắk 87,500 ▲500 Gia Lai 87,500 ▲500 Lâm Đồng 87,000 ▲500 Trung bình cả nước 87,600 ▲500

Robusta thế giới tăng phiên thứ 3 liên tiếp

Trong phiên giao dịch ngày 7/5, giá cà phê robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tăng 0,56% tương đương 19 USD/tấn, lên 3.432 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 0,15% tương đương 5 USD/tấn, đạt 3.321 USD/tấn. Đây là phiên điều chỉnh tăng thứ 3 liên tiếp của robusta, tạo lực đẩy trực tiếp cho giá cà phê nội địa các vùng Tây Nguyên.

Ngược lại, giá cà phê arabica trên sàn New York giảm mạnh ngày thứ 2 liên tiếp. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 mất 3,73% tương đương 10,6 US cent/pound, còn 273,25 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 3,97% còn 265,15 US cent/pound – đáy 2 tuần.

Theo Reuters, giá cà phê arabica chốt phiên giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần do kỳ vọng vụ mùa bội thu tại Brazil năm nay giúp giảm tình trạng nguồn cung thắt chặt. Robusta tăng nhẹ do tồn kho ở mức thấp, mặc dù xuất khẩu cà phê từ Việt Nam đang cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Ông Andrea Illy, Chủ tịch hãng rang xay Illycaffe của Italy, cho biết tại São Paulo có nhiều diện tích cà phê mới được trồng tại Brazil nhờ giá cà phê ở mức cao kỷ lục. Ông cảnh báo xu hướng này có thể dẫn đến các cuộc khủng hoảng giá trong tương lai.

Theo Comunicaffe, vụ thu hoạch cà phê arabica niên vụ 2026-2027 vẫn diễn ra chậm tại hầu hết các khu vực ở Brazil. Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Nâng cao về Kinh tế Ứng dụng (Cepea) cho thấy hoạt động thu hoạch chỉ mới có dấu hiệu tăng tốc tại khu vực Zona da Mata, thuộc bang Minas Gerais.

Tại miền Nam Minas Gerais, nhiều nông dân vẫn chưa bắt đầu thu hoạch. Tiến độ thu hoạch nhiều khả năng sẽ tăng nhanh từ nửa cuối tháng 5/2026 trở đi. Tại Cerrado Mineiro – vùng sản xuất arabica trọng điểm – hoạt động thu hoạch dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 5. Tại Garça bang São Paulo, một số nông dân đã bắt đầu thu hoạch nhưng sản lượng còn hạn chế và khó đạt mức kỷ lục.

Theo phân tích của Marcelo Fraga Moreira thuộc Archer Consulting, thị trường vẫn được hỗ trợ bởi tồn kho toàn cầu thấp, nhưng Brazil bước vào vụ thu hoạch mới gây áp lực lên các sàn giao dịch. Công ty Safras & Mercado cho biết nông dân Brazil giữ hàng chờ giá tốt, người mua tìm cách gây áp lực giảm giá. Khối lượng xuất khẩu của Brazil đã chậm lại so với năm trước, nhưng doanh thu vẫn duy trì mức cao nhờ giá cà phê quốc tế ở vùng cao lịch sử.