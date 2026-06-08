Thị trường Giá cà phê hôm nay 8/6/2026 tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ, giảm tới 100 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 8/6/2026 tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ tại khu vực Tây Nguyên. Mặc dù mức giảm chỉ 100 đồng/kg nhưng đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang chịu ảnh hưởng từ áp lực nguồn cung ngày càng lớn trên toàn cầu.

Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên

Khảo sát mới nhất cho thấy:

Đắk Nông: 85.300 đồng/kg.

Đắk Lắk: 85.100 đồng/kg.

Gia Lai: 85.100 đồng/kg.

Lâm Đồng: 84.500 đồng/kg.

Giá trung bình đạt khoảng 85.200 đồng/kg.

So với cùng kỳ năm ngoái, mặt bằng giá hiện vẫn ở mức tương đối tốt đối với người sản xuất.

Vì sao giá cà phê đang giảm?

Nguồn cung Brazil tăng mạnh

Brazil được dự báo thu hoạch vụ cà phê lớn nhất trong lịch sử với gần 72 triệu bao.

Điều này khiến thị trường lo ngại lượng hàng xuất khẩu sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Việt Nam xuất khẩu tích cực

Trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 922.000 tấn, tăng gần 8%.

Nguồn cung từ Việt Nam góp phần làm giảm áp lực thiếu hàng trên thị trường thế giới.

Thị trường vẫn còn điểm tựa

Mặc dù giá giảm nhưng nhiều chuyên gia cho rằng thị trường chưa rơi vào xu hướng giảm sâu.

Các nguyên nhân gồm:

Tồn kho cà phê đạt chuẩn trên ICE vẫn thấp.

Chi phí vận tải quốc tế còn cao.

Lo ngại thời tiết cực đoan tại Brazil.

Những yếu tố này có thể khiến giá cà phê phục hồi nếu xuất hiện thêm thông tin hỗ trợ.

Nông dân nên bán hay tiếp tục giữ hàng?

Ở vùng giá quanh 85.000 đồng/kg, nhiều hộ trồng cà phê đang cân nhắc chiến lược bán hàng.

Theo các chuyên gia, người dân nên:

Chủ động bán từng phần để đảm bảo dòng tiền.

Không nên găm toàn bộ sản lượng chờ giá tăng.

Theo dõi sát diễn biến thời tiết Brazil và tồn kho ICE.

Việc chia nhỏ lượng hàng bán ra sẽ giúp hạn chế rủi ro khi thị trường biến động bất ngờ.

Triển vọng giá cà phê thời gian tới

Trong ngắn hạn, giá cà phê hôm nay 8/6/2026 nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh mốc 85.000 đồng/kg.

Nếu Brazil tiếp tục có vụ mùa thuận lợi, giá có thể chịu thêm áp lực. Ngược lại, bất kỳ rủi ro thời tiết nào xuất hiện đều có thể kích hoạt các đợt tăng giá mới trên thị trường quốc tế.