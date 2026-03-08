Giá cà phê hôm nay 8/3: Tăng lên 96.600 đồng/kg, thị trường thế giới đồng loạt đi lên Giá cà phê trong nước ngày 8/3 ghi nhận mức tăng từ 500 – 800 đồng/kg, tiệm cận mốc 97.000 đồng/kg. Đà tăng này được hỗ trợ mạnh mẽ bởi diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch quốc tế.

Thị trường cà phê ngày 8/3 ghi nhận sự khởi sắc khi giá thu mua tại các vùng nguyên liệu trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt tăng nhẹ. Mức điều chỉnh dao động từ 500 đến 800 đồng/kg, đưa mặt bằng giá nội địa tiến sát mốc 97.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cà phê trong nước

Tại các tỉnh Tây Nguyên, giá cà phê nhân xô đang giao dịch trong khoảng 95.500 – 96.600 đồng/kg. Cụ thể, tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá tăng thêm 500 đồng/kg, hiện đạt mức 96.500 đồng/kg. Đây là hai địa phương giữ mức giá thu mua cao nhất cả nước trong phiên giao dịch hôm nay.

Đáng chú ý, tại Lâm Đồng, giá cà phê ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 800 đồng/kg so với phiên trước, đưa giá thu mua tại địa phương này lên quanh mức 96.300 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 8/3 tăng nhẹ tại thị trường trong nước

Thị trường quốc tế duy trì sắc xanh

Đà phục hồi của thị trường nội địa được củng cố bởi diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch lớn. Tại sàn London, giá cà phê Robusta tăng nhẹ ở nhiều kỳ hạn. Hợp đồng giao tháng 1/2026 tăng 21 USD/tấn, chốt ở mức 3.827 USD/tấn; trong khi hợp đồng giao tháng 11/2026 nhích thêm 2 USD/tấn, đạt 3.511 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục duy trì đà tăng đồng loạt. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 4,6 cent/lb, lên mức 297,6 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng tăng thêm 3,8 cent/lb, đạt mức 277,65 cent/lb.

Trong khi đó, thị trường cà phê Arabica trên sàn Brazil ghi nhận sự phân hóa giữa các kỳ hạn. Hợp đồng tháng 3/2026 tăng mạnh 6,1 cent/lb, đạt mức 383,35 cent/lb. Ngược lại, hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm nhẹ 0,9 cent/lb, xuống còn 349,5 cent/lb.

Phân tích và dự báo thị trường

Theo các chuyên gia kinh tế, giá cà phê toàn cầu hiện chịu tác động từ nhiều yếu tố như nguồn cung, diễn biến thời tiết tại các quốc gia sản xuất lớn và nhu cầu tiêu thụ quốc tế. Nhìn chung, giá cà phê hiện đang có xu hướng phục hồi sau một số phiên điều chỉnh giảm trước đó.

Trong ngắn hạn, giá cà phê được dự báo có thể tiếp tục biến động theo xu hướng giằng co. Tuy nhiên, mặt bằng giá dự kiến vẫn duy trì ở mức cao so với cùng kỳ các năm trước nhờ tâm lý tích cực của các nhà đầu tư trên sàn quốc tế.