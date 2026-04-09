Giá cà phê hôm nay 9/4/2026: Tăng nhẹ, cao nhất 85.300 đồng

Giá cà phê hôm nay 9/4/2026 tại các tỉnh Tây Nguyên dao động từ 84.700 đến 85.300 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, robusta trên sàn London tăng nhẹ, còn arabica trên sàn New York ghi nhận mức tăng mạnh nhờ lực mua bù bán khống cuối phiên.

Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên

Khảo sát ngày 9/4/2026, giá cà phê nhân xô tại các vùng sản xuất trọng điểm như sau:

Đắk Lắk: 85.200 đồng/kg

Gia Lai: 85.200 đồng/kg

Đắk Nông: 85.300 đồng/kg

Lâm Đồng: 84.700 đồng/kg

Đắk Nông tiếp tục là địa phương có giá cao nhất, đạt 85.300 đồng/kg. Lâm Đồng giao dịch ở mức thấp nhất với 84.700 đồng/kg, chênh lệch 600 đồng/kg so với Đắk Nông.

Cập nhật giá cà phê thế giới ngày 8/4/2026

Robusta trên sàn London

Chốt phiên giao dịch ngày 8/4, giá cà phê robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2026 trên sàn ICE London đạt 3.328 USD/tấn, tăng 0,39% (13 USD/tấn) so với phiên liền trước. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 0,77% (25 USD/tấn), đạt 3.256 USD/tấn. Đà tăng của robusta bị hạn chế một phần do xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng mạnh và nguồn cung được bổ sung từ vụ thu hoạch mới tại Indonesia và Brazil.

Arabica trên sàn New York

Trên sàn ICE New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 2,78% (7,95 US cent/pound), đạt 294,05 US cent/pound. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 2,84% (8 US cent/pound), đạt 289,3 US cent/pound. Theo Barchart, giá arabica phục hồi từ mức giảm đầu phiên và quay đầu tăng mạnh vào cuối phiên khi lực mua bù bán khống xuất hiện. Yếu tố hỗ trợ quan trọng là đồng real Brazil (BRL) tăng lên mức cao nhất trong 23 tháng so với đồng USD, khiến doanh số xuất khẩu từ các nhà sản xuất Brazil giảm sút.

Xuất khẩu và tồn kho cà phê toàn cầu

Brazil xuất khẩu giảm mạnh trong tháng 3

Nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới là Brazil đã xuất khẩu 151.299 tấn cà phê nhân trong tháng 3/2026, giảm 31% so với mức 219.190 tấn cùng kỳ năm 2025, theo dữ liệu từ chính phủ Brazil. Đồng real mạnh hơn là nguyên nhân chính khiến các nhà xuất khẩu Brazil trì hoãn bán hàng.

Tồn kho robusta và arabica trên sàn ICE

Tồn kho robusta trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 3,75 tháng, còn 4.045 lô tính đến ngày 8/4. Ngược lại, tồn kho arabica do ICE theo dõi tăng lên mức cao nhất trong 6,25 tháng, đạt 585.621 bao vào ngày 18/3.

Tồn kho châu Âu xuống thấp nhất gần hai năm

Theo dữ liệu từ Liên đoàn Cà phê châu Âu (ECF), tồn kho cà phê nhân tại các cảng lớn ở châu Âu đạt 408.152 tấn (6.802.533 bao) vào ngày 28/2, giảm 7,5% so với mức 441.323 tấn cuối tháng 1. Mức này là thấp nhất kể từ tháng 3/2024 (384.240 tấn), và chưa bằng một nửa mức đỉnh 838.796 tấn vào tháng 8/2022. Dữ liệu được tổng hợp từ các cảng Antwerp, Hamburg, Le Havre, Barcelona, Trieste, Genoa, Napoli, Tallinn, London, Felixstowe và Bremen.

Tất cả phân khúc đều ghi nhận mức giảm: Arabica tự nhiên giảm 8,5% còn 127.113 tấn; robusta giảm 7,6% còn 150.126 tấn; arabica chế biến ướt giảm 6,4% còn 130.913 tấn. So với cùng kỳ tháng 2/2025, tổng tồn kho giảm 7,99%, chủ yếu do arabica tự nhiên giảm 16,4% và arabica chế biến ướt giảm 6,1%, trong khi tồn kho robusta chỉ giảm nhẹ 1,3%.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam quý I/2026

Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, Việt Nam đã xuất khẩu 585.000 tấn cà phê trong quý I/2026, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này giảm 5%, xuống còn 2,75 tỷ USD, phản ánh áp lực từ giá thế giới điều chỉnh.