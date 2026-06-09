Thị trường Giá cà phê hôm nay 9/6/2026 mới nhất: Tây Nguyên giảm 100 đồng/kg, nông dân vẫn găm hàng Thị trường cà phê đầu tuần tiếp tục chứng kiến diễn biến khá thận trọng. Giá cà phê hôm nay 9/6/2026 tại các tỉnh Tây Nguyên giảm nhẹ nhưng người dân vẫn chưa có động thái bán ra mạnh.

Giá cà phê trong nước hôm nay bao nhiêu?

Khảo sát tại các địa phương trọng điểm cho thấy giá cà phê đang dao động từ 84.500 đến 85.300 đồng/kg.

Đắk Nông (cũ) tiếp tục là khu vực có giá thu mua cao nhất với 85.300 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng duy trì mức thấp nhất thị trường là 84.500 đồng/kg.

Mức điều chỉnh giảm chỉ 100 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Mặc dù giá hiện tại vẫn ở vùng cao so với trung bình nhiều năm nhưng lại thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh gần 135.000 đồng/kg từng xuất hiện trước đó.

Do vậy, phần lớn nông dân chỉ bán nhỏ giọt để trang trải chi phí sản xuất và sinh hoạt.

Tâm lý chờ giá phục hồi khiến nguồn cung thực tế trên thị trường không quá dồi dào.

Giá cà phê thế giới biến động trái chiều

Trong phiên giao dịch mới nhất, robusta và arabica đi theo hai xu hướng khác nhau.

Robusta tăng trở lại:

Tháng 7/2026: 3.333 USD/tấn

Tháng 9/2026: 3.260 USD/tấn

Arabica tiếp tục giảm:

Tháng 7/2026: 245,9 US cent/pound

Tháng 9/2026: 241,65 US cent/pound

Đây là phiên giảm thứ sáu liên tiếp của arabica.

Những yếu tố đang ảnh hưởng đến giá cà phê

Brazil bước vào mùa thu hoạch

Nguồn cung mới từ Brazil đang được đưa ra thị trường ngày càng nhiều.

Đồng Real suy yếu

Khi đồng nội tệ giảm giá, các doanh nghiệp xuất khẩu Brazil có xu hướng bán mạnh hơn để thu về nhiều USD hơn.

Tồn kho toàn cầu ở mức thấp

Dù nguồn cung đang cải thiện nhưng tồn kho được ICE chứng nhận vẫn chưa phục hồi đáng kể.

Đây là yếu tố giúp giá cà phê không giảm quá mạnh.

Triển vọng ngành cà phê Việt Nam

USDA dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2026 - 2027 sẽ đạt khoảng 32,5 triệu bao.

Ngoài xuất khẩu, nhu cầu tiêu dùng nội địa cũng đang tăng trưởng tích cực nhờ sự phát triển mạnh của các chuỗi cà phê và thị trường đồ uống.

Dự báo giá cà phê ngày tới

Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng vẫn dao động trong biên độ hẹp. Hoạt động thu hoạch tại Brazil và diễn biến thời tiết tại Việt Nam sẽ là hai yếu tố quyết định xu hướng tiếp theo.

Với bối cảnh hiện nay, giá cà phê hôm nay 9/6/2026 được dự báo khó giảm sâu nhưng cũng chưa đủ động lực để bứt phá mạnh.