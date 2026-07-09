Thị trường Giá cà phê hôm nay 9/7/2026: Nội địa ổn định, sàn London mất mạnh hơn 300 USD/tấn Giá cà phê hôm nay 9/7/2026 tại Tây Nguyên chưa đổi so với phiên trước, trong lúc giá cà phê thế giới đồng loạt giảm do áp lực bán trở lại.

Giá cà phê trong nước hôm nay duy trì vùng 94.300 - 94.800 đồng/kg

Theo cập nhật từ giacaphe.com sáng 9/7, giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi ngang. Mặt bằng thu mua hiện dao động từ 94.300 đồng/kg đến 94.800 đồng/kg.

Vùng Đắk Nông cũ đang có giá thu mua 94.800 đồng/kg, thuộc nhóm cao nhất thị trường. Gia Lai cũng giao dịch tại mức 94.800 đồng/kg. Đây là hai khu vực giữ được mức giá cao trong bối cảnh thị trường cà phê thế giới vừa bước vào nhịp giảm mạnh.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê sáng nay đạt 94.700 đồng/kg. Lâm Đồng giao dịch ở mức 94.300 đồng/kg, tiếp tục là vùng có giá thấp hơn trong nhóm địa bàn được cập nhật.

Khu vực Giá giao dịch sáng 9/7 Đắk Nông cũ 94.800 đồng/kg Gia Lai 94.800 đồng/kg Đắk Lắk 94.700 đồng/kg Lâm Đồng 94.300 đồng/kg

Với mức giá trên, giá cà phê hôm nay 9/7/2026 ở thị trường nội địa vẫn khá vững. Nguồn cung và lực mua trong nước chưa tạo ra biến động mới, giúp giá tại các địa phương trọng điểm giữ trạng thái cân bằng.

Giá cà phê thế giới hôm nay giảm đồng loạt

Thị trường quốc tế lại ghi nhận bức tranh trái ngược. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/7, giá robusta trên sàn London và arabica trên sàn New York cùng suy yếu ở nhiều kỳ hạn.

Robusta London giảm sâu sau hai phiên

Trên sàn London, robusta giao tháng 7/2026 giảm 303 USD/tấn, tương ứng 7,46%, xuống còn 3.761 USD/tấn. Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 131 USD/tấn, tương đương 3,38%, còn 3.741 USD/tấn.

Kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 127 USD/tấn, tương ứng 3,31%, xuống 3.712 USD/tấn. Sau hai phiên gần nhất, robusta đã giảm 303 USD/tấn, gần như lấy lại toàn bộ mức tăng 328 USD/tấn của phiên ngày 6/7.

Cú đảo chiều này cho thấy thị trường kỳ hạn đang phản ứng rất nhanh với hoạt động chốt lời và triển vọng nguồn cung từ Brazil.

Arabica New York cũng mất giá

Tại New York, arabica giao tháng 7/2026 giảm 7,35 US cent/pound, tương đương 2,22%, còn 324,25 US cent/pound.

Hợp đồng tháng 9/2026 giảm 7,8 US cent/pound, tương ứng 2,46%, xuống 309,8 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 12/2026 giảm 7,75 US cent/pound, tương đương 2,54%, còn 297,25 US cent/pound.

Nếu tính trong hai phiên gần nhất, arabica giao tháng 9 đã giảm tổng cộng 40,15 US cent/pound. Trước đó, hợp đồng này từng tăng 48,75 US cent/pound trong phiên ngày 6/7, mức tăng tương ứng 16%.

Dòng tiền đầu cơ rút bớt, Brazil tăng tốc thu hoạch

Theo Reuters, nhiều nhà giao dịch cho biết nhịp tăng mạnh đầu tuần chủ yếu do các quỹ đầu cơ mua vào. Khi lực mua này suy yếu, giá cà phê kỳ hạn nhanh chóng chuyển sang trạng thái giảm.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, áp lực nguồn cung cũng đang lớn hơn. Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đang thu hoạch vụ mùa có triển vọng tích cực. Nông dân tại đây có thể tranh thủ bán ra khi giá kỳ hạn còn ở vùng tương đối cao.

Ông Ilya Byzov từ Sucafina cho rằng các nhà sản xuất sẽ có xu hướng bán nhiều hơn nếu giá cà phê kỳ hạn ổn định. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý dòng vốn vào nhóm hàng hóa mềm có thể chưa hoàn tất quá trình dịch chuyển.

Rondonia có thể đạt sản lượng robusta kỷ lục

Một thông tin đáng chú ý khác đến từ bang Rondonia, vùng trồng robusta quan trọng ở miền Bắc Brazil. Theo Hiệp hội những người trồng cà phê Amazon, sản lượng robusta tại bang này trong niên vụ 2026 được dự báo đạt 3 triệu bao loại 60 kg.

Mức dự báo này cao hơn con số 2,77 triệu bao của Conab. Nếu thành hiện thực, sản lượng robusta Rondonia sẽ tăng gần 30% so với mức 2,32 triệu bao của niên vụ trước.

Caferon cho rằng điều kiện thời tiết thuận lợi và hệ thống tưới tiêu phát triển là hai nền tảng chính giúp sản lượng tăng mạnh. Chủ tịch Juan Travain cho biết thời tiết tại miền Bắc Brazil từ đầu năm đến nay nhìn chung phù hợp với quy luật mùa vụ.

Ông Travain cũng cho rằng vụ 2026-2027 có triển vọng cho hạt cà phê kích cỡ lớn, chất lượng tốt và năng suất cao. Năng suất robusta tại Rondonia hiện đạt trung bình khoảng 64 bao/ha, nằm trong nhóm cao trên thế giới.

El Nino và thời tiết Đông Nam Brazil vẫn gây lo ngại

Bức tranh nguồn cung Brazil không hoàn toàn thuận lợi ở mọi khu vực. Tại bang Minas Gerais, mưa thất thường trong tháng 6 làm gia tăng nguy cơ phát sinh bệnh do vi khuẩn và nấm trên cây cà phê.

Nếu El Nino mạnh lên, nhiệt độ cao sẽ trở thành rủi ro lớn trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10. Đây là thời điểm cây cà phê ra hoa, nên nắng nóng gay gắt có thể làm cháy cây hoặc ảnh hưởng đến cành mang hoa.

Nhà nghiên cứu Enrique Alves thuộc Embrapa cho biết robusta và các giống canephora, gồm conilon, thích nghi tốt hơn với khí hậu nóng. Tại Rondonia, nhiều giống cà phê còn có khả năng chống chịu bệnh gỉ sắt lá và tuyến trùng, giúp giảm bớt rủi ro so với arabica ở một số vùng khác.

Giá cà phê hôm nay 9/7/2026 cho thấy tín hiệu gì?

Giá cà phê hôm nay 9/7/2026 phản ánh sự phân hóa rõ giữa thị trường nội địa và quốc tế. Trong nước vẫn đi ngang, còn giá thế giới giảm mạnh sau khi dòng tiền đầu cơ suy yếu.

Các phiên tới, giá thu mua tại Tây Nguyên có thể chịu sức ép nếu robusta London tiếp tục giảm. Dù vậy, rủi ro thời tiết tại Brazil vẫn là yếu tố có thể khiến thị trường đảo chiều nhanh, đặc biệt khi bước vào giai đoạn nhạy cảm của vụ sản xuất mới.