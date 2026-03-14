Thị trường Giá cà phê hôm nay: Robusta giảm mạnh, thị trường đi xuống Giá cà phê hôm nay 14/3/2026 giảm tại Tây Nguyên và trên thị trường thế giới. Robusta London giảm 170 USD/tấn, Arabica New York cũng đi xuống.

Giá cà phê hôm nay 14/3/2026 tại Tây Nguyên

Giá cà phê hôm nay 14/3/2026 tại khu vực Tây Nguyên ghi nhận giảm so với hôm qua. Mức giá trung bình hiện dao động quanh mốc 90.600 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay 14/3/2026 tại tỉnh Đắk Lắk giảm 3.500 đồng/kg so với hôm qua, hiện đang ở mức 90.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay 14/3/2026 cũng giảm 3.500 đồng/kg, dao động trong khoảng 89.700 – 90.700 đồng/kg.

Ở tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay 14/3/2026 giảm 3.500 đồng/kg, đạt mức 90.500 đồng/kg.

Lưu ý: Các mức giá cà phê hôm nay 14/3/2026 nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thực tế có thể chênh lệch tùy từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán và khối lượng giao dịch. Người mua và người bán nên liên hệ trực tiếp các doanh nghiệp hoặc đại lý kinh doanh cà phê gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá cà phê thế giới hôm nay 14/3/2026

Theo dữ liệu mới nhất, giá cà phê hôm nay 14/3/2026 trên thị trường thế giới đồng loạt giảm mạnh trên hai sàn giao dịch lớn.

Giá cà phê Robusta trên sàn London

Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 170 USD/tấn so với hôm qua, hiện ở mức 3.455 USD/tấn.

Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng giảm 170 USD/tấn, xuống còn 3.372 USD/tấn.

Trong phiên giao dịch ngày 14/3, thị trường ghi nhận diễn biến tiêu cực khi giá cà phê Robusta giao tháng 5/2026 giảm mạnh 4,68%, xuống mức thấp nhất trong gần 7 tháng.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 6,75 US cent/pound so với hôm qua, hiện ở mức 285,15 US cent/pound.

Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 7,05 US cent/pound, đạt mức 279,40 US cent/pound.

Xuất khẩu cà phê Việt Nam

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 2 đạt 142.337 tấn, trị giá 671,5 triệu USD.

So với tháng trước, lượng xuất khẩu giảm 36,6% và trị giá giảm 37,9%. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu giảm 19,8% và trị giá giảm 33%.

Nguyên nhân giảm chủ yếu do trong tháng có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, khiến số ngày làm việc ít hơn.

Tính chung hai tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê đạt 367.270 tấn, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, kim ngạch thu về giảm 1,3%, đạt gần 1,76 tỷ USD do giá đi xuống.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân của Việt Nam trong hai tháng đầu năm đạt 4.779 USD/tấn, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 2, giá xuất khẩu bình quân đạt 4.718 USD/tấn, giảm 2,1% so với tháng trước và giảm 16,5% so với tháng 2/2025. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ tháng 7/2024.