Thị trường Giá cà phê nay 11/6/2026 mới nhất: Tây Nguyên mất tới 800 đồng/kg Giá cà phê nay 11/6/2026 tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm mạnh từ 700 - 800 đồng/kg, kéo giá thu mua xuống còn 84.300 - 84.800 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường cà phê thế giới lại ghi nhận phiên tăng giá khá tích cực trên cả sàn London và New York.

Cập nhật giá cà phê hôm nay 11/6/2026 trong nước

Khảo sát tại các địa phương trọng điểm cho thấy:

Đắk Lắk

Giá cà phê đạt 84.800 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với hôm qua.

Gia Lai

Mức thu mua hiện ở 84.800 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới)

Địa phương này ghi nhận mức giảm mạnh nhất thị trường với 800 đồng/kg, còn 84.800 đồng/kg.

Lâm Đồng

Giá cà phê xuống còn 84.300 đồng/kg, thấp nhất khu vực Tây Nguyên.

Thị trường cà phê thế giới diễn biến ra sao?

Sau nhiều phiên giảm liên tiếp, giá cà phê quốc tế đã bật tăng trở lại.

Robusta London tăng hơn 1,5% đối với hợp đồng tháng 7/2026 và hơn 2% với hợp đồng tháng 9/2026.

Arabica New York cũng tăng trên 1,5%, cho thấy tâm lý thị trường đã phần nào ổn định sau giai đoạn bán tháo.

Nguyên nhân giá cà phê thế giới tăng

Có ba yếu tố chính hỗ trợ giá:

Thị trường rơi vào trạng thái quá bán

Sau đợt giảm sâu kéo dài, nhiều nhà đầu tư đã quay lại mua vào.

El Niño xuất hiện

Nguy cơ thời tiết cực đoan làm dấy lên lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu.

Tồn kho ICE giảm

Lượng tồn kho arabica và robusta vẫn duy trì ở vùng thấp, tạo lực đỡ cho giá.

Nhận định giá cà phê nay 11/6/2026

Theo các chuyên gia, thị trường hiện đang chịu tác động bởi hai yếu tố trái chiều.

Một mặt, nguồn cung mới từ Brazil tạo áp lực giảm giá. Mặt khác, lượng tồn kho thấp cùng rủi ro thời tiết lại hỗ trợ xu hướng tăng.

Trong ngắn hạn, giá cà phê Việt Nam được dự báo dao động trong vùng 84.000 - 85.500 đồng/kg. Mức giá hiện tại tuy giảm so với giai đoạn đỉnh nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm trước.