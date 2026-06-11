Về Báo Hà Tĩnh
Thị trường

Giá cà phê nay 11/6/2026 mới nhất: Tây Nguyên mất tới 800 đồng/kg

Văn Khoa 11/06/2026 10:54

Giá cà phê nay 11/6/2026 tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm mạnh từ 700 - 800 đồng/kg, kéo giá thu mua xuống còn 84.300 - 84.800 đồng/kg. Trong khi đó, thị trường cà phê thế giới lại ghi nhận phiên tăng giá khá tích cực trên cả sàn London và New York.

Cập nhật giá cà phê hôm nay 11/6/2026 trong nước

Khảo sát tại các địa phương trọng điểm cho thấy:

Đắk Lắk

Giá cà phê đạt 84.800 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với hôm qua.

Gia Lai

Mức thu mua hiện ở 84.800 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng mới)

Địa phương này ghi nhận mức giảm mạnh nhất thị trường với 800 đồng/kg, còn 84.800 đồng/kg.

Lâm Đồng

Giá cà phê xuống còn 84.300 đồng/kg, thấp nhất khu vực Tây Nguyên.

Thị trường cà phê thế giới diễn biến ra sao?

Sau nhiều phiên giảm liên tiếp, giá cà phê quốc tế đã bật tăng trở lại.

Robusta London tăng hơn 1,5% đối với hợp đồng tháng 7/2026 và hơn 2% với hợp đồng tháng 9/2026.

Arabica New York cũng tăng trên 1,5%, cho thấy tâm lý thị trường đã phần nào ổn định sau giai đoạn bán tháo.

Nguyên nhân giá cà phê thế giới tăng

Có ba yếu tố chính hỗ trợ giá:

Thị trường rơi vào trạng thái quá bán

Sau đợt giảm sâu kéo dài, nhiều nhà đầu tư đã quay lại mua vào.

El Niño xuất hiện

Nguy cơ thời tiết cực đoan làm dấy lên lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu.

Tồn kho ICE giảm

Lượng tồn kho arabica và robusta vẫn duy trì ở vùng thấp, tạo lực đỡ cho giá.

Nhận định giá cà phê nay 11/6/2026

Theo các chuyên gia, thị trường hiện đang chịu tác động bởi hai yếu tố trái chiều.

Một mặt, nguồn cung mới từ Brazil tạo áp lực giảm giá. Mặt khác, lượng tồn kho thấp cùng rủi ro thời tiết lại hỗ trợ xu hướng tăng.

Trong ngắn hạn, giá cà phê Việt Nam được dự báo dao động trong vùng 84.000 - 85.500 đồng/kg. Mức giá hiện tại tuy giảm so với giai đoạn đỉnh nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm trước.

Bài liên quan

    Giá cà phê hôm nay
      Đọc tiếp

        Nổi bật

            Mới nhất

              Xem thêm

              Đọc nhiều

                Thị trường
                Giá cà phê nay 11/6/2026 mới nhất: Tây Nguyên mất tới 800 đồng/kg
                • Mặc định

                Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

                Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

                Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

                Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

                QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

                Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

                © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

                Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

                POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO