Giá cà phê ngày 16/4/2026: Robusta chạm mức 3.528 USD/tấn, cao nhất từ đầu tháng Giá cà phê thế giới tăng phiên thứ ba liên tiếp do tồn kho Robusta xuống thấp kỷ lục trong 15 tháng, bất chấp dự báo sản lượng tại Brazil có thể đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Thị trường cà phê thế giới ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 15/4 (giờ địa phương). Trong đó, cà phê Robusta dẫn đầu đà tăng khi chạm mốc cao nhất kể từ đầu tháng 4/2026. Áp lực nguồn cung thắt chặt và sự biến động của đồng USD tiếp tục là những yếu tố then chốt thúc đẩy giá hàng hóa này.

Diễn biến giá cà phê Robusta và Arabica toàn cầu

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng mạnh 2,02% (tương đương 70 USD/tấn), đạt mức 3.528 USD/tấn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 cũng tăng 1,28% (tương đương 43 USD/tấn), đứng ở mức 3.391 USD/tấn.

Giá cà phê arabica trên sàn London trong phiên giao dịch ngày 15/4. (Nguồn: giacaphe.com)

Tại thị trường New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 5/2026 ghi nhận mức tăng nhẹ 0,53% (tương đương 1,6 US cent/pound), đạt 304,25 US cent/pound. Đối với kỳ hạn giao tháng 7/2026, giá tăng 0,22% (tương đương 0,65 US cent/pound), chốt phiên ở mức 298,25 US cent/pound.

Nguyên nhân thúc đẩy đà tăng trưởng

Đáng chú ý, lượng tồn kho Robusta do ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1,25 năm qua, chỉ còn 3.891 lô tính đến ngày 15/4. Bên cạnh đó, sự sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu từ Brazil trong ngắn hạn cũng góp phần hỗ trợ giá cà phê duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, mức tăng của Arabica phần nào bị hạn chế bởi triển vọng nguồn cung tích cực từ Brazil. Theo số liệu từ công ty tư vấn Safras & Mercado, sản lượng cà phê vụ mới của Brazil ước đạt kỷ lục 75,65 triệu bao (loại 60 kg), tăng 17% so với niên vụ trước. Chuyên gia Gil Barabach từ Safras cho biết, điều kiện thời tiết thuận lợi đã giúp cải thiện đáng kể năng suất cây trồng.

Loại cà phê Kỳ hạn giao hàng Mức giá Biến động Robusta (London) Tháng 5/2026 3.528 USD/tấn +2,02% Robusta (London) Tháng 7/2026 3.391 USD/tấn +1,28% Arabica (New York) Tháng 5/2026 304,25 US cent/lb +0,53% Arabica (New York) Tháng 7/2026 298,25 US cent/lb +0,22%

Xu hướng tiêu dùng thay đổi tại thị trường Mỹ

Bên cạnh yếu tố nguồn cung, thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới là Mỹ đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong thói quen người dùng. Một khảo sát từ Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ (NCA) cho thấy 85% người uống cà phê chọn sử dụng tại nhà, mức cao nhất kể từ năm 2012.

Các chuyên gia nhận định, xu hướng làm việc từ xa cùng với chất lượng máy pha cà phê tại gia ngày càng được cải thiện là những nguyên nhân chính. Dù cách thức tiêu thụ thay đổi, tỷ lệ người Mỹ uống cà phê hàng ngày vẫn duy trì ổn định ở mức 66%, cao hơn các loại đồ uống khác bao gồm cả nước đóng chai. Ước tính mỗi ngày có khoảng 500 triệu tách cà phê được phục vụ trên toàn nước Mỹ.