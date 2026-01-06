Giá cà phê ngày 29/5: Thị trường trong nước tăng 1.400 đồng, Robusta thế giới vượt 3.500 USD Giá cà phê hôm nay tăng mạnh tại thị trường nội địa, đạt mức cao nhất 89.200 đồng/kg. Xu hướng tăng đồng thuận diễn ra trên cả hai sàn London và New York trong bối cảnh nguồn cung ngắn hạn thắt chặt.

Sáng ngày 29/5, thị trường cà phê ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ ở cả phương diện nội địa và quốc tế. Theo diễn biến mới nhất, giá thu mua tại khu vực Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam đã tăng thêm 1.400 đồng/kg, đẩy mặt bằng giá chung lên mức dao động từ 88.600 đến 89.200 đồng/kg.

Diễn biến giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế

Tương tự thị trường trong nước, giá cà phê kỳ hạn thế giới chốt phiên gần nhất với sắc xanh bao phủ trên cả hai sàn New York và London. Cụ thể:

Sàn New York (Arabica): Giá KCc1 tăng 4,4 cent (tương đương 1,63%), lên mức 274,25 US cent/lb.

Áp lực nguồn cung và tâm lý thị trường

Các nhà giao dịch cho biết hoạt động mua bán tại Việt Nam – quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới – đang diễn ra khá trầm lắng. Nguyên nhân chính do nguồn cung trong dân đang dần cạn kiệt sau giai đoạn xuất khẩu mạnh đầu năm. Nông dân và các đại lý có xu hướng giữ hàng để chờ đợi mức giá phục hồi cao hơn, khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn trong việc thu mua đủ số lượng đơn hàng.

Trong khi đó, thị trường đang đổ dồn sự chú ý vào Indonesia và Brazil. Tại Indonesia, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Việt Nam, hoạt động giao dịch tạm thời bị gián đoạn do kỳ nghỉ lễ. Các chuyên gia dự báo dòng cung mới từ quốc gia này sẽ sớm được bổ sung, nhưng khó có thể hạ nhiệt ngay lập tức áp lực thiếu hụt hiện tại.

Dự báo sản lượng kỷ lục từ Brazil

Tại Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, thời tiết đang chuyển hướng khô ráo sau các đợt mưa lớn. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu hoạch được đẩy nhanh tiến độ. Claudio Delposte, nhà phân tích tại Rabobank, nhận định vụ thu hoạch năm nay của Brazil có thể lập kỷ lục mới dù cả Arabica và Robusta đều chưa chạm mức đỉnh lịch sử.

Sản lượng của Brazil trong niên vụ 2026/27 dự kiến đạt khoảng 73,3 triệu bao, tăng mạnh 9,5 triệu bao so với niên vụ trước đó. Đây được xem là yếu tố quan trọng có thể thay đổi cục diện thị trường trong trung và dài hạn.

Số liệu xuất khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

Theo báo cáo từ Cục Hải quan Việt Nam, tính chung 4 tháng đầu năm 2026, lượng cà phê xuất khẩu của cả nước đạt 782.000 tấn, thu về kim ngạch 3,58 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu đã tăng 11,7% nhưng giá trị thu về lại giảm 9,8%. Thực tế này phản ánh mức giá xuất khẩu bình quân hiện vẫn thấp hơn so với cùng kỳ, tạo ra áp lực nhất định lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp nội địa.

Mặt hàng Biến động Giá trị hiện tại Cà phê nội địa + 1.400 đồng/kg 88.600 - 89.200 VND/kg Robusta (London) + 82 USD/tấn 3.554 USD/tấn Arabica (New York) + 4,4 cent/lb 274,25 US cent/lb

Nhìn chung, dù đối mặt với triển vọng dư thừa nguồn cung toàn cầu lên tới 8,75 triệu bao trong niên vụ 2026/27 (theo dự báo của Datagro), nhưng trong ngắn hạn, thị trường vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi sự gián đoạn cung ứng từ Colombia và tâm lý thận trọng của các nhà xuất khẩu tại Đông Nam Á.