Giá cà phê ngày 9/3: Trong nước áp sát 97.000 đồng/kg, giá thế giới tăng hơn 4% Thị trường cà phê ghi nhận đà tăng mạnh trên cả hai sàn London và New York trong bối cảnh lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu do căng thẳng tại Trung Đông.

Giá cà phê hôm nay (9/3) ghi nhận sự bùng nổ trên diện rộng khi giá nội địa tiến sát mốc 97.000 đồng/kg và giá kỳ hạn quốc tế tăng vọt hơn 4%. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa lo ngại thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn và chi phí vận tải biển leo thang do bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung Đông.

Giá cà phê trong nước duy trì đà tăng tại Tây Nguyên

Sau giai đoạn điều chỉnh nhẹ, giá cà phê tại các vùng nguyên liệu trọng điểm đã quay đầu tăng mạnh. Theo ghi nhận, mức giá thu mua trung bình hiện dao động từ 96.300 – 96.700 đồng/kg, tăng khoảng 500 – 800 đồng/kg so với tuần trước.

Địa phương Giá thu mua (VND/kg) Biến động (VND/kg) Đắk Nông 96.700 +700 Đắk Lắk 96.500 +500 Gia Lai 96.500 +500 Lâm Đồng 96.300 +800

Hiện nay, tâm lý nông dân tại khu vực Tây Nguyên đang có xu hướng giữ hàng để chờ đợi mức giá tốt hơn. Dù giá thế giới tăng nhanh, tốc độ điều chỉnh giá trong nước vẫn có độ trễ nhất định do nguồn cung từ vụ thu hoạch hiện tại vẫn đang được đưa ra thị trường.

Thị trường cà phê hôm nay ngày 9/3 ghi nhận mức tăng mạnh tại khu vực Tây Nguyên.

Thị trường thế giới: Robusta và Arabica đồng loạt bứt phá

Trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2026 đóng cửa tuần ở mức 3.772 USD/tấn, tăng 148 USD/tấn (tương đương 4,1%). Kỳ hạn giao tháng 7/2026 cũng tăng 3,6%, đạt mức 3.679 USD/tấn. Đây được xem là một trong những tuần tăng trưởng ấn tượng nhất trong thời gian qua.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica cũng không nằm ngoài xu thế. Kỳ hạn giao tháng 5/2026 tăng 12,6 US cent/pound (tương đương 4,5%), lên mức 293,3 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 7/2026 chốt tại 288,45 US cent/pound, tăng 2,7%.

Áp lực từ chi phí vận tải và nguồn cung xuất khẩu

Nguyên nhân chính dẫn đến đà tăng mạnh mẽ này là sự lo ngại về chuỗi cung ứng toàn cầu. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã khiến cước vận tải biển trên các tuyến quốc tế tăng nhanh. Một số thương nhân tại Việt Nam cho biết, mặc dù luồng vận chuyển sang châu Âu chưa gián đoạn nhưng chi phí vận tải đã tăng ít nhất gấp đôi so với trước đây.

Bên cạnh đó, dữ liệu xuất khẩu từ các quốc gia sản xuất lớn trong tháng 2 cũng ghi nhận sự sụt giảm:

Việt Nam: Xuất khẩu tháng 2 đạt khoảng 2,35 triệu bao, giảm 16,55% so với cùng kỳ năm ngoái (do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết).

Xuất khẩu tháng 2 đạt khoảng 2,35 triệu bao, giảm 16,55% so với cùng kỳ năm ngoái (do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết). Brazil và Colombia: Sản lượng xuất khẩu trong tháng 2 cũng có dấu hiệu suy giảm, gây áp lực lên nguồn cung ngắn hạn.

Sản lượng xuất khẩu trong tháng 2 cũng có dấu hiệu suy giảm, gây áp lực lên nguồn cung ngắn hạn. Indonesia: Tại khu vực Sumatra, mức cộng giá (premium) cho Robusta loại 4 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể khi vụ thu hoạch tại Lampung đang đến gần, báo hiệu nguồn cung mới sắp gia nhập thị trường.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia dự báo giá cà phê sẽ tiếp tục biến động mạnh dưới tác động của các yếu tố logistics và diễn biến phức tạp tại Biển Đỏ, đặc biệt khi châu Âu vẫn là thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam.