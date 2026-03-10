Giá cao su châu Á ngày 10/3: Sàn Osaka giảm 1,58% trước áp lực nguồn cung hồi phục Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đảo chiều giảm khi nguồn cung từ Indonesia và Bờ Biển Ngà cải thiện. Giá dầu thô hạ nhiệt sau tín hiệu từ Mỹ về Trung Đông cũng gây áp lực lên thị trường.

Thị trường cao su châu Á trong phiên giao dịch ngày 10/3 chứng kiến sự điều chỉnh giảm tại các sàn giao dịch trọng điểm. Nguyên nhân chính được xác định do sự hồi phục của nguồn cung tại các quốc gia sản xuất lớn và tác động từ xu hướng giảm giá dầu thô toàn cầu.

Biến động trái chiều trên các sàn giao dịch lớn

Tại Nhật Bản, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 8/2026 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) mở cửa giảm 6 JPY, tương đương 1,58%, xuống còn 374 JPY (2,37 USD)/kg. Ngược lại, tại thị trường Trung Quốc, sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) ghi nhận diễn biến trái chiều giữa cao su tự nhiên và cao su tổng hợp.

Sàn giao dịch Hợp đồng Giá giao dịch Biến động Osaka (OSE) Tháng 8/2026 374 JPY/kg Giảm 1,58% Thượng Hải (SHFE) - SNRv1 Tháng 5/2026 16.810 CNY/tấn Tăng 1,47% Thượng Hải (SHFE) - SHBRv1 Tháng 4/2026 14.400 CNY/tấn Giảm 7,04% SICOM Singapore Tháng 4/2026 195,9 US cent/kg Giảm 0,7%

Đáng chú ý, mặt hàng cao su tổng hợp butadiene trên sàn SHFE chịu áp lực chốt lời mạnh mẽ, giảm tới 1.090 CNY trong phiên mở cửa. Tại Singapore, sàn SICOM cũng ghi nhận mức giảm nhẹ 0,7% đối với hợp đồng kỳ hạn tháng 4/2026.

Giá cao su kỳ hạn trên các sàn giao dịch

Nguồn cung hồi phục gây áp lực lên đà tăng

Mặc dù giá cao su tấm hun khói (RSS3) và cao su khối tại Thái Lan vẫn duy trì đà tăng nhẹ do sản lượng khai thác nội địa thấp, nhưng bức tranh nguồn cung tổng thể đang có dấu hiệu nới lỏng. Tại Indonesia - quốc gia sản xuất lớn thứ hai thế giới - mùa thu hoạch đang bước vào giai đoạn cao điểm tại các bang phía bắc xích đạo.

Bên cạnh đó, Bờ Biển Ngà đang nổi lên như một thế lực mới khi sắp vươn lên vị trí nhà sản xuất cao su lớn thứ ba thế giới. Quốc gia này cũng đang bắt đầu mùa khai thác mủ, góp phần bổ sung lượng lớn hàng hóa vào thị trường toàn cầu. Sự hồi phục nguồn cung này diễn ra đúng thời điểm Thái Lan và Việt Nam dần qua giai đoạn thắt chặt do mùa thay lá, kích hoạt lực bán chốt lời sau khi giá đạt đỉnh một năm.

Tác động từ tỷ giá và giá dầu thô

Thị trường cao su hiện đang chịu chi phối mạnh bởi dòng vốn và các yếu tố vĩ mô. Đồng Yên Nhật tăng 0,54% so với đồng USD (giao dịch ở mức 158,67 JPY/USD) đã khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài, gián tiếp kìm hãm sức mua.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm bớt sức nóng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra dự báo xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc. Do cao su tự nhiên cạnh tranh trực tiếp với cao su tổng hợp (chiết xuất từ dầu thô), việc giá dầu hạ nhiệt thường kéo theo sự điều chỉnh giảm của giá cao su trên các sàn kỳ hạn.