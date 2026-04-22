Giá cao su châu Á ngày 22/4: Nguồn cung thắt chặt đẩy giá sàn Osaka lên 393,2 JPY Nắng nóng cực đoan tại Thái Lan và Việt Nam làm chậm quá trình khai thác mủ, đẩy giá cao su kỳ hạn tăng đồng loạt trên các sàn giao dịch lớn trong phiên sáng 22/4.

Giá cao su kỳ hạn tại các thị trường chủ chốt ghi nhận đà tăng trưởng ổn định trong phiên giao dịch sáng nay. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ tình trạng nguồn cung thắt chặt tại hai quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới là Thái Lan và Việt Nam, nơi nhiệt độ cao đang cản trở nghiêm trọng việc khai thác mủ tự nhiên.

Diễn biến giá cao su trên các sàn giao dịch quốc tế

Thị trường cao su đồng loạt khởi sắc với sắc xanh bao phủ các sàn giao dịch từ Nhật Bản đến Trung Quốc và Singapore. Cụ thể:

Sàn giao dịch Hợp đồng Mức giá ghi nhận Biến động Osaka (OSE) Tháng 9/2026 393,2 JPY/kg Tăng 0,72% Thượng Hải (SHFE) Tháng 9/2026 17.150 CNY/tấn Tăng 0,56% Singapore (SICOM) Tháng 5/2026 207,3 US cent/kg Tăng 0,3%

Ngược lại, hợp đồng cao su tổng hợp butadiene trên sàn Thượng Hải giao kỳ hạn tháng 5/2026 lại ghi nhận mức giảm 1,18%, xuống còn 15.540 CNY/tấn.

Áp lực nguồn cung thắt chặt tại Đông Nam Á

Theo báo cáo từ Công ty CITIC Securities Futures, hoạt động khai thác mủ tại Thái Lan và Việt Nam đang đối mặt với thách thức lớn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dù một số khu vực đã có mưa rào, nhưng lượng mưa vẫn chưa đủ để giải tỏa nắng nóng, khiến việc khai thác quy mô lớn vẫn bị trì hoãn. Dự kiến, mùa khai thác mủ tại Đông Nam Á chỉ có thể bắt đầu hoàn toàn sau kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động.

Tại Trung Quốc, áp lực hạn hán tại vùng trồng trọng điểm Vân Nam đã phần nào được giải tỏa nhờ các đợt mưa gần đây. Tuy nhiên, tình hình chung vẫn khá căng thẳng khi dự báo toàn cầu năm 2026 sẽ đối mặt với mức thiếu hụt khoảng 400.000 tấn cao su tự nhiên.

Nhu cầu ổn định từ thị trường Trung Quốc và Ấn Độ

Bất chấp những bất ổn kinh tế, nhu cầu từ các nhà máy sản xuất lốp xe tại Trung Quốc vẫn duy trì ở mức ổn định. Số ngày luân chuyển hàng tồn kho tại các nhà máy này đã giảm từ 3-4 ngày so với cùng kỳ năm trước, buộc các doanh nghiệp phải tăng cường tích trữ hàng trước kỳ nghỉ lễ kéo dài từ ngày 1/5 đến 5/5.

Hiệp hội các quốc gia sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) dự báo sản lượng toàn cầu năm 2026 đạt khoảng 15,2 - 15,3 triệu tấn. Đáng chú ý, trong khi sản lượng tại Malaysia và Ấn Độ dự kiến tăng mạnh, sản lượng tại Việt Nam có thể giảm nhẹ 4,2% do xu hướng chuyển đổi diện tích cây trồng. Trong dài hạn, sức cầu từ phân khúc xe năng lượng mới (EV) tại Ấn Độ và Đông Nam Á được kỳ vọng sẽ là động lực chính hỗ trợ giá cao su duy trì ở mức cao.