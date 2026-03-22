Giá cao su hôm nay 22/3: Sàn Thượng Hải phục hồi lên 16.220 CNY/tấn, giá nội địa ổn định Thị trường cao su thế giới ghi nhận sự phục hồi tại sàn SHFE và SGX vào cuối tuần, trong khi giá mủ cao su trong nước duy trì ổn định tại các công ty lớn.

Thị trường cao su thế giới trong tuần qua ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các sàn giao dịch lớn. Trong khi giá tại Thượng Hải (SHFE) và Singapore (SGX) phục hồi vào cuối tuần, sàn Tokyo (Tocom) lại suy yếu ở các kỳ hạn xa. Tại thị trường nội địa, giá thu mua mủ cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.

Giá cao su trong nước hôm nay 22/3

Tại thị trường nội địa, các công ty cao su lớn vẫn giữ nguyên mức giá thu mua so với các phiên trước đó. Cụ thể, giá mủ nước và mủ đông được niêm yết như sau:

Công ty Loại sản phẩm Giá thu mua (VND) Cao su Mang Yang Mủ nước loại 1/loại 2 463 - 458/TSC Mủ đông tạp loại 1/loại 2 459 - 404/kg Cao su Phú Riềng Mủ nước 440/TSC Mủ tạp 400/DRC Cao su Bà Rịa Mủ nước (Loại 1 - 3) 452 - 442/TSC Mủ tạp (DRC ≥ 50%) 18.000/kg Cao su Bình Long Mủ nước (Nhà máy/Đội) 432 - 422/TSC Mủ tạp (DRC 60%) 14.000/kg

Đáng chú ý, tại Công ty Cao su Bà Rịa, các loại mủ tạp có độ DRC thấp hơn từ 35-50% đang có giá dao động từ 13.500 đồng đến 16.700 đồng/kg. Các mức giá này phản ánh sự ổn định về nguồn cung trong giai đoạn hiện tại.

Diễn biến thị trường cao su thế giới

Kết thúc tuần giao dịch, giá cao su trên các sàn châu Á biến động liên tục. Sau áp lực giảm sâu từ 0,5% đến gần 2% trong những phiên đầu tuần (18-19/3), thị trường đã bắt đầu có sự phân hóa rõ rệt vào phiên ngày 21/3.

Sàn SHFE (Trung Quốc)

Sàn Thượng Hải ghi nhận sự phục hồi tích cực nhất. Các hợp đồng tăng trở lại từ 0,68% đến 1,47% trong phiên cuối tuần. Giá hiện dao động quanh mức 16.190 – 16.220 CNY/tấn. Lực cầu nội địa từ ngành sản xuất lốp xe tại Trung Quốc được xem là yếu tố hỗ trợ chính giúp sàn này lấy lại đà tăng.

Sàn SGX (Singapore)

Sàn Singapore duy trì trạng thái ổn định hơn sau chuỗi giảm đầu tuần. Giá TSR20 phục hồi nhẹ từ 0,2% đến 0,7%, giữ mặt bằng giá quanh vùng 189 – 190 cent/kg. Điều này cho thấy thị trường cao su vật chất vẫn có lực đỡ nhất định dù chưa thực sự mạnh mẽ.

Sàn Tocom (Nhật Bản)

Ngược lại, sàn Tokyo thể hiện xu hướng yếu nhất. Các hợp đồng kỳ hạn xa (tháng 5–7/2026) giảm từ 0,9% đến gần 2% vào cuối tuần. Giá RSS3 dao động quanh vùng 354 – 365 JPY/kg. Nguyên nhân chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ tại Nhật Bản chưa cải thiện và tác động từ biến động tỷ giá.

Phân tích và dự báo ngắn hạn

Theo Hiệp hội Cao su Tự nhiên (ANRPC), nhu cầu cao su toàn cầu hiện vẫn phụ thuộc lớn vào tốc độ tăng trưởng của ngành ô tô, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc. Trong khi đó, nguồn cung từ khu vực Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn ổn định theo mùa vụ.

Nhìn chung, thị trường cao su vẫn đang thiếu các động lực bứt phá mạnh mẽ. Các chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, giá cao su có khả năng tiếp tục trạng thái tích lũy và biến động trong biên độ hẹp khi các yếu tố rủi ro và hỗ trợ đang đan xen lẫn nhau.