Giá cao su hôm nay 5/2: Sàn Nhật Bản phục hồi mạnh 1,5% nhờ đồng Yen suy yếu Giá cao su kỳ hạn tại châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch 4/2. Sự suy yếu của đồng Yen và đà tăng từ giá dầu thô là những động lực chính hỗ trợ thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/2, giá cao su kỳ hạn trên các sàn giao dịch châu Á đồng loạt ghi nhận sắc xanh. Đáng chú ý nhất là sự phục hồi rõ nét tại thị trường Nhật Bản, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp trước đó. Đà tăng này được củng cố bởi sự suy yếu của đồng nội tệ Nhật và diễn biến tích cực từ thị trường năng lượng.

Diễn biến giá cao su trên các sàn giao dịch quốc tế

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 trên sàn Osaka (OSE) nhích nhẹ 0,1%, đạt mức 330 Yen/kg. Tuy nhiên, hợp đồng giao tháng 7/2026 – kỳ hạn có khối lượng giao dịch sôi động hơn – đã ghi nhận mức tăng ấn tượng 5,1 Yen, tương đương 1,5%, lên mức 344,2 Yen/kg.

Thị trường Trung Quốc cũng chứng kiến sự hưng phấn trên diện rộng. Hợp đồng cao su giao tháng 3/2026 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) bật tăng 1,24%, tương đương 200 Nhân dân tệ, đạt mức 16.375 Nhân dân tệ/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng tăng 1,64% lên 16.385 Nhân dân tệ/tấn. Đặc biệt, cao su Butadien giao tháng 3 tăng mạnh tới 2,19%, chốt phiên ở mức 13.315 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su hôm nay 5/2: Thị trường Nhật Bản phục hồi do đồng yen suy yếu

Tại các khu vực khác, giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 3/2026 tăng nhẹ 0,3% lên 63,5 Baht/kg. Trong khi đó, sàn SICOM Singapore ghi nhận mức tăng 2,1% đối với hợp đồng giao tháng 3, đạt 190,8 US cent/kg.

Phân tích các yếu tố tác động đến thị trường

Theo giới phân tích, có ba yếu tố then chốt đang hỗ trợ giá cao su thế giới hiện nay:

Giá dầu thô nối dài đà tăng giúp chi phí sản xuất cao su tổng hợp (sản phẩm phái sinh từ dầu mỏ) tăng cao. Điều này thúc đẩy nhu cầu chuyển sang sử dụng cao su tự nhiên, tạo lực đẩy cho giá kỳ hạn. Yếu tố mùa vụ: Nguồn cung tại các quốc gia sản xuất lớn thường ở mức thấp trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 5 hàng năm. Sự khan hiếm nguồn cung tạm thời trước khi bước vào mùa khai thác cao điểm (tháng 6) đang hỗ trợ tâm lý thị trường.

Tình hình giá cao su nguyên liệu trong nước

Mặc dù giá thế giới có nhiều biến động tích cực, giá thu mua cao su nguyên liệu tại thị trường trong nước vẫn duy trì sự ổn định. Các doanh nghiệp lớn chưa có sự điều chỉnh đáng kể về giá thu mua.

Công ty thu mua Loại mủ Giá thu mua (VND) Cao su Bình Long Mủ nước (tại nhà máy) 432 VND/độ TSC/kg Cao su Bình Long Mủ tạp (DRC 60%) 14.000 VND/kg Cao su Bà Rịa Mủ nước (25-30 TSC) 420 VND/độ TSC/kg Cao su Bà Rịa Mủ nguyên liệu 18.100 VND/kg Cao su Phú Riềng Mủ nước 420 VND/độ TSC/kg Cao su MangYang Mủ nước 379 - 384 VND/TSC

Dự báo trong ngắn hạn, thị trường cao su sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các biến số kinh tế vĩ mô như tỷ giá và giá dầu. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế sau kỳ nghỉ lễ và diễn biến cung ứng từ các nước Đông Nam Á mới là yếu tố quyết định xu hướng trung hạn của mặt hàng này.