Giá cao su ngày 16/4: Thị trường thế giới giằng co, nguồn cung dự báo tăng Giá cao su thế giới hôm nay ghi nhận diễn biến trái chiều tại các sàn giao dịch lớn trong bối cảnh nhu cầu từ Trung Quốc suy yếu. Tại Việt Nam, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tiếp tục duy trì mức ổn định.

Thị trường cao su thế giới ngày 16/4/2026 chứng kiến trạng thái giằng co trong biên độ hẹp. Áp lực giảm giá chủ yếu đến từ triển vọng nguồn cung cải thiện khi các vùng trồng bắt đầu nối lại hoạt động khai thác mủ, cùng với đó là sự sụt giảm nhu cầu từ các nhà máy sản xuất lốp xe tại Trung Quốc.

Diễn biến giá cao su trên các sàn giao dịch quốc tế

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2026 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) giảm 2,1 yên (tương đương 0,54%), xuống còn 388 yên/kg (khoảng 2,44 USD/kg). Đây là phiên giảm thứ 6 liên tiếp trên sàn này, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước tình hình tiêu thụ hạ nguồn kém khả quan.

Ngược lại, thị trường Trung Quốc ghi nhận sự hồi phục nhẹ. Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 tăng 10 nhân dân tệ lên 16.800 nhân dân tệ/tấn (khoảng 2.464,25 USD/tấn). Đặc biệt, hợp đồng cao su butadien giao tháng 5 tăng mạnh 3,06%, đạt mức 16.330 nhân dân tệ/tấn.

Diễn biến giá cao su kỳ hạn tại Thái Lan và Nhật Bản. Nguồn: Lan Hương tổng hợp

Tại Thái Lan, giá cao su tấm hun khói tiêu chuẩn (RSS3) giảm 2,05%, trong khi cao su khối giảm 1,48%. Trên sàn SICOM của Singapore, giá cao su giao tháng 5 chốt phiên ở mức 203,6 US cent/kg, tăng nhẹ 0,5%.

Phân tích nguyên nhân và xu hướng thị trường

Theo các chuyên gia từ Guosen Futures, các nhà máy sản xuất lốp xe tại Trung Quốc đang phải hoạt động dưới công suất tối ưu do chi phí nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức cao. Điều này trực tiếp làm suy giảm nhu cầu tiêu thụ cao su tự nhiên trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, yếu tố liên thị trường từ giá dầu thô cũng gây áp lực lên giá cao su. Giá dầu giảm do kỳ vọng các cuộc đàm phán địa chính trị tại Trung Đông có thể giúp giải tỏa nguồn cung. Vì cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (gốc dầu mỏ) là hai sản phẩm thay thế, sự sụt giảm của giá dầu thường kéo theo xu hướng đi xuống của giá cao su.

Về mặt cung ứng, đơn vị phân tích AhCof Futures nhận định rằng nguồn cung cao su tự nhiên dự kiến sẽ tăng dần từ tháng 4 khi các quốc gia Đông Nam Á kết thúc giai đoạn sản lượng thấp và bắt đầu chu kỳ khai thác mới.

Cập nhật giá cao su trong nước

Trong khi thị trường thế giới biến động, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp Việt Nam vẫn được giữ ở mức bình ổn để hỗ trợ người sản xuất. Cụ thể:

Đơn vị thu mua Loại sản phẩm Giá thu mua (VND) Công ty MangYang Mủ nước (loại 1-2) 458 - 463 đồng/TSC Công ty Binh Long Mủ nước tại nhà máy 432 đồng/TSC Công ty Cao su Bà Rịa Mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg Công ty Phú Riềng Mủ nước 420 đồng/TSC

Tại Công ty Cao su Bà Rịa, mức giá 420 đồng/độ TSC được áp dụng cho mủ nước có độ TSC từ 25 đến dưới 30. Trong khi đó, Công ty Phú Riềng niêm yết giá mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC. Nhìn chung, mặt bằng giá nội địa không có sự thay đổi đột biến so với các phiên giao dịch trước đó.