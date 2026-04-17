Giá cao su ngày 17/4/2026: Thị trường quốc tế phục hồi đồng loạt Giá cao su tại Nhật Bản và Trung Quốc tăng trở lại sau chuỗi giảm điểm nhờ tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt 5% và kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, thị trường cao su thế giới ghi nhận sắc xanh đồng thuận tại các sàn giao dịch chủ chốt. Đà phục hồi này chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp tại Nhật Bản, được thúc đẩy bởi dữ liệu kinh tế tích cực từ Trung Quốc và những tín hiệu lạc quan về địa chính trị toàn cầu.

Diễn biến giá cao su thế giới

Tại thị trường Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 0,7% (tương đương 0,6 baht), đạt mức 80,7 baht/kg. Tương tự, tại Nhật Bản, hợp đồng cùng kỳ hạn cũng tăng 0,6% lên mức 381,7 yên/kg.

Sàn giao dịch Hợp đồng Giá đóng cửa Biến động OSE (Nhật Bản) Tháng 9/2026 390,6 yên/kg +0,51% SHFE (Trung Quốc) Tháng 9/2026 16.805 nhân dân tệ/tấn +0,33% Thái Lan Tháng 5/2026 80,7 baht/kg +0,7%

Diễn biến giá cao su kỳ hạn tại Thái Lan và Nhật Bản.

Đáng chú ý, tại Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng giao tháng 9 tăng 2 yên, lên mức 390,6 yên/kg (khoảng 2,46 USD/kg). Tại Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su giao tháng 9 cũng tăng 55 nhân dân tệ, chốt phiên ở mức 16.805 nhân dân tệ/tấn (tương đương 2.465,27 USD/tấn). Hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 5/2026 tăng mạnh 0,87%, đạt 16.245 nhân dân tệ/tấn.

Các yếu tố thúc đẩy đà tăng trưởng

Đà phục hồi của giá cao su chịu tác động lớn từ hai yếu tố chính: tăng trưởng kinh tế khu vực và cung - cầu thị trường.

Dữ liệu GDP Trung Quốc vượt dự báo

Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới, vừa công bố GDP quý I tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức dự báo 4,8% của các chuyên gia. Thông tin này củng cố niềm tin của giới đầu tư về nhu cầu nguyên liệu thô ổn định trong thời gian tới.

Cải thiện tâm lý thị trường và nguồn cung

Bên cạnh dữ liệu kinh tế, kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã giúp hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị, hỗ trợ tâm lý tích cực trên thị trường tài chính. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục 2,38% trong phiên này.

Về phía nguồn cung, khu vực sản xuất cao su Vân Nam (Trung Quốc) đã đón mưa, giúp giảm bớt lo ngại về hạn hán. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng mùa khai thác cao điểm tại Thái Lan và Việt Nam đang bắt đầu, điều này có thể làm tăng nguồn cung toàn cầu và hạn chế đà tăng giá trong ngắn hạn.

Cập nhật giá cao su trong nước

Trái ngược với biến động trên sàn quốc tế, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu trong nước vẫn duy trì sự ổn định tại các doanh nghiệp lớn.