Giá cao su ngày 17/4/2026: Thị trường thế giới phục hồi mạnh sau 6 phiên giảm Giá cao su tại các sàn giao dịch lớn đồng loạt tăng điểm nhờ dữ liệu GDP tích cực từ Trung Quốc và triển vọng hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị, chấm dứt chuỗi giảm dài ngày tại Nhật Bản.

Thị trường cao su thế giới ghi nhận đà phục hồi đồng bộ trong phiên giao dịch ngày 17/4/2026. Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn đã chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp nhờ tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trước các số liệu kinh tế khả quan từ Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới.

Diễn biến giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, các sàn giao dịch hàng hóa chủ chốt ghi nhận mức tăng trưởng dao động từ 0,3% đến gần 1%. Cụ thể:

Thị trường Kỳ hạn Mức giá Biến động Nhật Bản (OSE) Tháng 5/2026 381,7 yên/kg +0,6% (+2,3 yên) Nhật Bản (OSE) Tháng 9/2026 390,6 yên/kg +0,51% (+2 yên) Thái Lan Tháng 5/2026 80,7 baht/kg +0,7% (+0,6 baht) Trung Quốc (SHFE) Tháng 5/2026 16.690 nhân dân tệ/tấn +0,42% (+70 nhân dân tệ) Trung Quốc (SHFE) Tháng 9/2026 16.805 nhân dân tệ/tấn +0,33% (+55 nhân dân tệ)

Tại Sàn Giao dịch Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 5/2026 cũng ghi nhận mức tăng đáng kể 0,87%, đạt 16.245 nhân dân tệ/tấn.

Diễn biến giá cao su kỳ hạn tại Thái Lan và Nhật Bản.

Động lực thúc đẩy thị trường phục hồi

Đà tăng trưởng của giá cao su được củng cố bởi dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Trung Quốc. Theo đó, GDP quý I của nước này tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức dự báo 4,8% của các chuyên gia. Điều này tạo niềm tin về nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu ổn định trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, thị trường tài chính Nhật Bản cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi chỉ số Nikkei tăng mạnh 2,38%, đóng cửa ở mức kỷ lục 59.518,34 điểm. Sự lạc quan về triển vọng thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran cũng góp phần giải tỏa áp lực tâm lý cho các nhà giao dịch hàng hóa.

Về nguồn cung, khu vực sản xuất Vân Nam (Trung Quốc) đã có mưa, giúp giảm bớt lo ngại về tình trạng hạn hán. Tuy nhiên, các chuyên gia từ GF Futures lưu ý rằng mùa khai thác cao su tại các nước Đông Nam Á như Thái Lan và Việt Nam đang bắt đầu, dự kiến sẽ làm gia tăng nguồn cung và có thể kìm hãm đà tăng giá trong ngắn hạn.

Cập nhật giá cao su trong nước

Trái ngược với biến động trên sàn quốc tế, giá thu mua mủ cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp trong nước vẫn duy trì trạng thái ổn định. Cụ thể:

Công ty Bình Long: Giá thu mua tại nhà máy là 432 đồng/TSC; tại đội sản xuất là 422 đồng/TSC; mủ tạp (DRC 60%) ổn định ở mức 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa: Thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/TSC (cho độ từ 25 - 30); mủ đông DRC (35 - 44%) là 14.600 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng: Mủ nước duy trì mức 420 đồng/TSC; mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC.

Thị trường cao su nội địa thường có độ trễ nhất định so với giá thế giới. Với việc bước vào mùa thu hoạch cao điểm (kéo dài đến tháng 9), giá cao su trong nước dự kiến sẽ bám sát diễn biến cung - cầu thực tế tại khu vực Châu Á.