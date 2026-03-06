Giá cước Internet cáp quang tại Việt Nam đồng loạt tăng lên mức tối thiểu gần 200.000 đồng Ba nhà mạng lớn Viettel, VNPT và FPT Telecom vừa điều chỉnh tăng giá gói cước Internet cố định. Sự thay đổi này gắn liền với lộ trình nâng cấp hạ tầng công nghệ XGSPON và áp lực từ chi phí linh kiện thiết bị đầu cuối.

Ba nhà mạng viễn thông hàng đầu Việt Nam gồm Viettel, FPT Telecom và VNPT vừa chính thức triển khai chính sách điều chỉnh tăng giá các gói cước Internet cố định. Theo đó, mức giá tối thiểu cho dịch vụ Internet cáp quang hiện đã chạm ngưỡng gần 200.000 đồng mỗi tháng, thay thế cho mức giá phổ biến 180.000 đồng trước đây.

Chi tiết mức điều chỉnh giá cước của các nhà mạng

Cụ thể, Viettel và FPT Telecom đã thực hiện điều chỉnh gói cước thấp nhất lên mức 195.000 đồng/tháng. Trong khi đó, VNPT áp dụng mức giá sàn là 190.000 đồng/tháng. Đối với những khách hàng mới, phí lắp đặt lần đầu được ấn định ở mức 300.000 đồng. Tuy nhiên, các nhà mạng vẫn duy trì các chương trình ưu đãi như tặng thêm tháng sử dụng cho khách hàng thanh toán trước một năm hoặc tặng kèm thiết bị modem.

Tại các khu vực đô thị có mật độ dân cư cao như nội thành Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, biểu giá có sự khác biệt rõ rệt. VNPT và Viettel áp dụng các gói cước riêng cho khu vực này với mức phí hằng tháng dao động từ 235.000 đồng đến 255.000 đồng tùy theo băng thông và dịch vụ đi kèm.

Nhà mạng Giá cước tối thiểu mới (VND) Giá cước cũ (VND) Viettel 195.000 180.000 FPT Telecom 195.000 180.000 VNPT 190.000 180.000

Giá cước Internet cáp quang Việt Nam đồng loạt tăng, tối thiểu lên gần 200.000 đồng (Nguồn: Internet)

Nguyên nhân đằng sau đợt tăng giá đồng loạt

Theo các chuyên gia viễn thông, việc điều chỉnh giá cước xuất phát từ nỗ lực đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng kỹ thuật. Các nhà mạng đang tập trung chuyển đổi sang công nghệ XGSPON và mở rộng hệ thống cáp quang để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các thiết bị IoT. Trung bình mỗi người dùng tại Việt Nam hiện sở hữu khoảng bốn thiết bị kết nối mạng, tạo áp lực lớn lên băng thông hệ thống.

Một yếu tố quan trọng khác là sự gia tăng chi phí thiết bị đầu cuối. Báo cáo từ Counterpoint Research cho thấy giá chip nhớ đã tăng khoảng 600%, trực tiếp đe dọa nguồn cung bộ định tuyến (router) và modem. Hiện nay, chi phí bộ nhớ chiếm ít nhất 20% giá thành linh kiện của một bộ định tuyến giá rẻ, tăng vọt so với mức 3% của năm trước đó. Trong khi các nhà mạng Việt Nam vẫn đang cung cấp miễn phí hoặc hỗ trợ giá thiết bị rất thấp cho người dùng, áp lực chi phí này buộc họ phải điều chỉnh giá dịch vụ.

Vị thế của Internet Việt Nam trên bản đồ thế giới

Dù có sự điều chỉnh tăng, chi phí Internet tại Việt Nam vẫn được đánh giá là thuộc nhóm rẻ nhất thế giới. Theo thống kê của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) năm 2025, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có chi phí hằng tháng thấp nhất cho dịch vụ Internet không giới hạn dung lượng, trung bình khoảng 6,72 USD.

Về chất lượng dịch vụ, bảng xếp hạng Ookla Speedtest tháng 1/2026 ghi nhận tốc độ Internet cố định tại Việt Nam đạt trung bình 284,99 Mbps, đứng thứ 10 toàn cầu. Sự thăng hạng này là kết quả của việc đưa vào vận hành các tuyến cáp biển mới như ADC, SJC2 và tuyến cáp đất liền VSTN do Việt Nam làm chủ, nâng tổng dung lượng quốc tế lên 80 Tbps, đảm bảo tính ổn định và an toàn kết nối cho 87,6% hộ gia đình đã sử dụng cáp quang trên cả nước.