Giá cước vận chuyển container giảm 3% sau chuỗi 6 tuần tăng liên tiếp Chỉ số WCI của Drewry giảm xuống còn 2.246 USD/FEU trong bối cảnh các hãng tàu điều chỉnh công suất và chuẩn bị áp dụng phụ phí mới từ tháng 5/2024.

Giá cước vận chuyển container giao ngay trên các tuyến thương mại quốc tế chủ chốt đã chính thức hạ nhiệt, chấm dứt đà tăng kéo dài hơn một tháng qua. Theo dữ liệu mới nhất từ Chỉ số Container Thế giới (WCI) của Drewry, mức giá trung bình toàn cầu đã giảm 3%, lùi về mốc 2.246 USD cho mỗi container loại 40 feet (FEU).

Biến động giá trên các tuyến thương mại Đông - Tây

Sự điều chỉnh này diễn ra sau giai đoạn thị trường căng thẳng do chi phí nhiên liệu hàng hải leo thang, hệ quả từ các đứt gãy nguồn cung tại khu vực Trung Đông. Trên tuyến xuyên Thái Bình Dương, giá cước từ Thượng Hải đi New York giảm 3%, đạt mức 3.552 USD/FEU. Tương tự, tuyến Thượng Hải đi Los Angeles cũng ghi nhận mức giảm 3%, còn 2.810 USD/FEU.

Khu vực Á - Âu cũng chứng kiến xu hướng suy yếu đồng nhất. Cụ thể, giá cước từ Thượng Hải đi Rotterdam đạt 2.229 USD/FEU (giảm 3%), trong khi tuyến đến Genoa giảm 2%, hiện đứng ở mức 3.343 USD/FEU. Trái với sự chủ động kiểm soát tải trọng ở các tuyến khác, năng lực vận chuyển tại khu vực Á - Âu hiện vẫn đang ở trạng thái nới lỏng.

Chiến lược điều chỉnh công suất của các hãng tàu

Để ổn định mặt bằng giá trước kỳ cao điểm mùa hè, các hãng vận tải biển đang thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật. Tại tuyến xuyên Thái Bình Dương, dự kiến sẽ có ít nhất 9 chuyến tàu bị hủy trong tuần tới. Bên cạnh đó, một số đơn vị đã thông báo áp dụng Phụ phí mùa cao điểm (PSS) với mức khoảng 2.000 USD/container, có hiệu lực từ ngày 01/05.

Tuyến đường vận chuyển Giá hiện tại (USD/FEU) Biến động (%) Thượng Hải – New York 3.552 -3% Thượng Hải – Los Angeles 2.810 -3% Thượng Hải – Rotterdam 2.229 -3% Thượng Hải – Genoa 3.343 -2%

Đáng chú ý, hãng vận tải ZIM Integrated Shipping Services của Israel đã công bố mức phụ phí nhiên liệu mới lên tới 850 USD/container. Động thái này phản ánh áp lực chi phí vận hành vẫn đang đè nặng lên các doanh nghiệp logistics bất chấp giá cước giao ngay đang có xu hướng giảm nhẹ.

Rủi ro địa chính trị vẫn là ẩn số lớn

Dù Drewry dự báo mặt bằng giá sẽ duy trì ổn định trong ngắn hạn, nhưng những rủi ro địa chính trị tại Vịnh Ba Tư vẫn là yếu tố chi phối then chốt. Việc kiểm soát an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz đang gây ra tình trạng bỏ cảng và thay đổi lộ trình vận tải trên diện rộng.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu căng thẳng tại các khu vực trọng điểm không được hạ nhiệt, thị trường vận tải biển có thể phải đối mặt với tình trạng lịch trình kém ổn định và thời gian vận chuyển kéo dài. Khi đó, áp lực tăng giá cước có khả năng quay trở lại, gây thách thức cho chuỗi cung ứng toàn cầu trong những tháng tới.