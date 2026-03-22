Giá dầu Brent áp sát 119 USD/thùng trước lo ngại đứt gãy nguồn cung Trung Đông Thị trường năng lượng thế giới ghi nhận tuần biến động mạnh khi giá dầu Brent tiến sát mốc 119 USD/thùng và WTI vượt 100 USD/thùng do căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Giá dầu thô thế giới khép lại tuần giao dịch với đà tăng mạnh, đẩy giá dầu Brent áp sát ngưỡng 119 USD/thùng và dầu WTI vượt mốc 100 USD/thùng. Diễn biến này phản ánh tâm lý lo ngại của nhà đầu tư trước các báo cáo về gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông cũng như tình trạng bất khả kháng tại một số mỏ dầu quan trọng.

Biến động mạnh từ áp lực địa chính trị

Thị trường năng lượng ghi nhận những nhịp đảo chiều liên tục trong tuần qua. Sau khi giảm khoảng 3% vào phiên đầu tuần nhờ tín hiệu tích cực từ hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, giá dầu đã bật tăng trở lại ngay từ phiên thứ Ba. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ các cuộc tấn công mới nhằm vào Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, làm dấy lên nguy cơ xung đột leo thang với Mỹ và Israel.

Đáng chú ý, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã đưa ra cảnh báo về việc mở rộng tấn công vào các cơ sở năng lượng trong khu vực. Sự kiện mỏ khí South Pars bị tấn công vào ngày 18/3 đã kéo theo hàng loạt hệ lụy, trong đó QatarEnergy xác nhận khu công nghiệp Ras Laffan chịu thiệt hại nặng nề do trúng tên lửa. Chuyên gia Ole Hvalbye nhận định, bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào hạ tầng năng lượng đều khiến thị trường trở nên nhạy cảm và đẩy giá dầu, khí đốt lên cao.

Dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng mạnh

Để giảm bớt áp lực giá cả, chính quyền Donald Trump đã quyết định miễn trừ tạm thời Đạo luật Jones trong vòng 60 ngày. Quyết định này cho phép tàu nước ngoài vận chuyển dầu và khí đốt giữa các cảng nội địa Mỹ nhằm gia tăng nguồn cung ngắn hạn.

Theo báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của nước này đã tăng mạnh 6,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13/3, đạt mức 449,3 triệu thùng. Con số này cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đó của thị trường. Tuy nhiên, tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất lại ghi nhận xu hướng giảm, cho thấy nhu cầu tiêu thụ tại nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn duy trì ở mức cao.

Kịch bản nguồn cung và dự báo thị trường

Tại Iraq, việc tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với các mỏ dầu do công ty nước ngoài khai thác đã làm trầm trọng thêm nỗi lo thiếu hụt nguồn cung toàn cầu. Chuyên gia John Kilduff đánh giá thị trường đang đối mặt với kịch bản tồi tệ khi nguồn cung bị gián đoạn diện rộng trong bối cảnh Mỹ gia tăng hiện diện quân sự tại Vịnh Ba Tư.

Ông Fatih Birol cảnh báo rằng quá trình khôi phục hoàn toàn dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz có thể kéo dài tới 6 tháng. Hiện tại, thị trường đã bắt đầu phản ánh khả năng gián đoạn nguồn cung dài hạn vào giá niêm yết. Các chuyên gia dự báo xu hướng giá dầu vẫn nghiêng về phía tăng chừng nào căng thẳng tại Trung Đông chưa được hạ nhiệt, khiến trạng thái biến động khó lường sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn.