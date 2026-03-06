Giá dầu Brent tăng 10% lên sát mốc 80 USD/thùng trước rủi ro xung đột Trung Đông Giá dầu thô thế giới và giá vàng đồng loạt tăng mạnh trong phiên 2/3, trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm do lo ngại lạm phát từ áp lực nguồn cung năng lượng.

Giá dầu vọt tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung

Vào phiên giao dịch thứ Hai (2/3), giá dầu thô thế giới ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ khi thị trường phản ứng trước những diễn biến mới của xung đột tại Trung Đông. Sự gián đoạn nguồn cung tiềm tàng đã đẩy giá dầu Brent có thời điểm chạm mốc 82,00 USD/thùng.

Diễn biến cụ thể trên thị trường năng lượng và kim loại quý

Cụ thể, giá dầu Brent tăng khoảng 10%, chốt phiên ở mức 79,90 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô Mỹ cũng tăng 8,2%, lên mức 72,64 USD/thùng. Trong bối cảnh bất ổn, vàng - vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn - đã tăng 2,6%, đạt mức 5.413 USD/ounce.

Michael Langham, nhà kinh tế thị trường mới nổi tại Aberdeen Investments, nhận định: "Ít nhất trong ngắn hạn, sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu là đáng kể, và điều này rõ ràng làm tăng rủi ro cho giá dầu". Các chuyên gia cảnh báo một đợt tăng giá dầu kéo dài có thể làm bùng phát áp lực lạm phát, tạo gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Phản ứng của các tổ chức và thị trường chứng khoán

Về phía cung, liên minh OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng khiêm tốn thêm 206.000 thùng mỗi ngày cho tháng 4 vào Chủ nhật (1/4). Tuy nhiên, giới quan sát lo ngại phần lớn lượng dầu này vẫn đối mặt với rủi ro vận chuyển bằng tàu qua các khu vực căng thẳng tại Trung Đông.

Thị trường chứng khoán toàn cầu ghi nhận sắc đỏ bao trùm. Chỉ số STOXX 600 của châu Âu giảm 1,7%, trong khi chỉ số khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 1,8%. Hợp đồng tương lai S&P 500 của Mỹ cũng mất 1,5% giá trị. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và hàng không chịu áp lực bán tháo mạnh nhất với mức giảm lần lượt là 3,6% và 5% tại châu Âu.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu năng lượng như BP và Shell lại tăng gần 6%, đưa chỉ số ngành năng lượng châu Âu lên mức cao kỷ lục. Đáng chú ý, UAE và Kuwait đã phải tạm thời đóng cửa thị trường chứng khoán vì lý do "tình huống đặc biệt".

Biến động tỷ giá và thị trường trái phiếu

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD tăng giá mạnh so với hầu hết các đồng tiền lớn khác, bao gồm cả các tài sản trú ẩn như yên Nhật (tăng 0,6%) và franc Thụy Sĩ (tăng 0,5%). Ngược lại, đồng euro và bảng Anh đồng loạt giảm khoảng 1%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi lên mức 3,969% sau khi giảm xuống mức thấp nhất 11 tháng vào đầu phiên. Sự đảo chiều này cho thấy các nhà đầu tư đang chuyển trọng tâm sang lo ngại lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ ít có khả năng cắt giảm lãi suất hơn.