Giá dầu Brent tăng 1,5% lên 110,32 USD mỗi thùng do lo ngại khan hiếm nguồn cung Trong phiên giao dịch chiều 20/3, giá dầu Brent tăng mạnh hướng tới mức tăng 7% cả tuần, trong bối cảnh các quốc gia nỗ lực đảm bảo an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

Thị trường năng lượng thế giới ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong phiên giao dịch chiều 20/3. Giá dầu Brent đã tăng 1,67 USD, tương đương 1,5%, đạt mức 110,32 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô West Mỹ tăng nhẹ 33 cent, tương đương 0,3%, giao dịch ở mức 96,47 USD/thùng.

Diễn biến trái chiều giữa các chỉ số dầu thô

Mặc dù cùng tăng điểm trong phiên chiều, tuy nhiên xu hướng hàng tuần của hai loại dầu chủ chốt đang có sự phân hóa rõ rệt. Cụ thể, giá dầu Brent đang trên đà ghi nhận mức tăng gần 7% trong tuần này. Ngược lại, dầu thô Mỹ (WTI) dự kiến sẽ giảm khoảng 2%, đánh dấu tuần sụt giảm đầu tiên sau chuỗi 5 tuần tăng liên tiếp.

Loại dầu Giá hiện tại (USD/thùng) Biến động (%) Xu hướng tuần Brent 110,32 +1,5% Tăng ~7% WTI 96,47 +0,3% Giảm ~2%

Ông Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định rằng khả năng đảo chiều nhanh chóng của giá năng lượng là không chắc chắn. Theo chuyên gia này, thực tế thị trường vẫn đang trong tình trạng khan hiếm do những thiệt hại về sản lượng đã xảy ra trước đó.

Nỗ lực quốc tế bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch

Một trong những động lực chính thúc đẩy giá dầu là mối quan ngại về an ninh tại eo biển Hormuz, nơi trung chuyển của 20% lượng dầu và khí hóa lỏng (LNG) toàn thế giới. Trong tuyên bố chung vào thứ Năm, các quốc gia bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Nhật Bản đã bày tỏ sự sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua khu vực này.

Sự tham gia của các nền kinh tế hàng đầu châu Âu và châu Á được kỳ vọng sẽ giúp ổn định dòng chảy năng lượng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị diễn biến phức tạp. Trước đó, các quốc gia này từng có thái độ do dự trước khi đưa ra cam kết chính thức hỗ trợ nỗ lực chung.

Chiến lược bổ sung nguồn cung từ Mỹ

Nhằm kiềm chế đà tăng vọt của giá dầu, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đang vạch ra các bước đi cụ thể để tăng nguồn cung. Một trong những giải pháp đang được xem xét là dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu của Iran hiện đang bị mắc kẹt trên các tàu chở dầu. Ngoài ra, việc giải phóng thêm dầu thô từ Kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) của Mỹ cũng được đánh giá là một kịch bản khả thi.

Tại thị trường nội địa, sản lượng dầu thô của Bắc Dakota - bang sản xuất dầu lớn thứ ba của Mỹ - dự kiến sẽ tăng trong tháng này và các tháng tiếp theo. Cơ quan quản lý bang cho biết các nhà điều hành đang khởi động lại những giếng dầu không hoạt động khi các hạn chế về thời tiết mùa đông dần được nới lỏng.

Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên Khoáng sản Bắc Dakota cũng lưu ý rằng tốc độ khôi phục hoạt động sẽ phụ thuộc lớn vào việc giá dầu duy trì ở mức cao trong bao lâu và kế hoạch ngân sách đã được ấn định của các tập đoàn dầu khí lớn.