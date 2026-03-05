Giá dầu Brent tăng lên 83,07 USD/thùng do xung đột Mỹ - Iran gây gián đoạn nguồn cung Giá dầu thế giới tăng hơn 2% trong phiên 5/3/2026 khi căng thẳng tại eo biển Hormuz khiến 329 tàu chở dầu bị kẹt và các nhà sản xuất lớn phải cắt giảm sản lượng.

Giá dầu thế giới ghi nhận mức tăng đáng kể trong phiên giao dịch sáng ngày 5/3/2026 do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông. Xung đột quân sự gia tăng giữa Mỹ và Iran đã trực tiếp đe dọa tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, đẩy chi phí năng lượng lên cao.

Diễn biến giá dầu thô trên thị trường quốc tế

Ghi nhận vào lúc 1h41 GMT, giá dầu Brent Biển Bắc đã tăng 1,67 USD, tương đương 2,05%, đạt mức 83,07 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng tăng 1,94 USD, tương đương 2,60%, lên mức 76,60 USD/thùng.

Thị trường năng lượng phản ứng mạnh mẽ sau khi Mỹ thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một tàu chiến của Iran ngoài khơi Sri Lanka vào ngày 4/3. Tại Washington, Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các chiến dịch quân sự của Tổng thống Donald Trump, đồng thời bác bỏ nỗ lực hạn chế quyền lực không kích của quân đội.

Nguồn cung từ Trung Đông bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Tình hình chiến sự đã gây tác động dây chuyền đến các quốc gia sản xuất dầu lớn. Cụ thể, Iraq – quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai trong OPEC – buộc phải cắt giảm sản lượng gần 1,5 triệu thùng/ngày. Nguyên nhân chủ yếu do các hạn chế về kho chứa và khó khăn trong khâu vận chuyển xuất khẩu giữa bối cảnh bất ổn.

Bên cạnh đó, Qatar, quốc gia xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu khu vực, cũng đã tuyên bố áp dụng điều khoản bất khả kháng đối với các hoạt động xuất khẩu. Các nguồn tin thị trường nhận định rằng việc khôi phục sản lượng bình thường có thể kéo dài ít nhất một tháng.

Áp lực vận tải qua eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz, nơi trung chuyển gần 20% nhu cầu năng lượng toàn cầu, đã rơi vào tình trạng đình trệ trong 5 ngày liên tiếp. Theo báo cáo từ ngân hàng J.P. Morgan, ước tính có khoảng 329 tàu chở dầu đang bị mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư do rủi ro an ninh ở mức rất cao.

Đáng chú ý, cơ quan giám sát thương mại hàng hải Anh vừa ghi nhận một vụ nổ lớn gần cảng Mubarak Al Kabeer của Kuwait. Mặc dù Iran hiện đang tránh tấn công trực tiếp vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu, nhưng những thách thức về hậu cần đang là rào cản lớn nhất đối với dòng chảy năng lượng thế giới.

Nhìn chung, các chuyên gia phân tích đánh giá phần lớn các mỏ dầu có thể tái khởi động trong vài ngày, nhưng để phục hồi toàn bộ công suất vận hành sẽ cần từ hai đến ba tuần sau khi tình hình ổn định trở lại.