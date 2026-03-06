Giá dầu Brent tăng lên 83,07 USD/thùng khi căng thẳng Mỹ - Iran leo thang Giá dầu thô thế giới đồng loạt tăng hơn 2% trong phiên sáng 5/3/2026 do lo ngại gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz sau các diễn biến quân sự mới nhất.

Trong phiên giao dịch sáng Thứ Năm (5/3/2026), giá dầu thế giới ghi nhận mức tăng đáng kể khi lo ngại gia tăng về việc eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch – tiếp tục bị gián đoạn. Xung đột giữa Mỹ và Iran đang gây áp lực trực tiếp lên dòng chảy dầu thô và khí đốt từ khu vực Trung Đông.

Biến động giá dầu và diễn biến quân sự mới nhất

Tại thị trường châu Á, ghi nhận vào lúc 1h41 GMT, giá dầu Brent đã tăng 1,67 USD, tương đương 2,05%, đạt mức 83,07 USD/thùng. Cùng thời điểm, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng tăng 1,94 USD, tương đương 2,60%, lên mức 76,60 USD/thùng.

Thị trường năng lượng phản ứng mạnh sau khi Mỹ thực hiện cuộc tấn công nhằm vào một tàu chiến của Iran ngoài khơi Sri Lanka vào ngày 4/3. Tại Washington, Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự của Tổng thống Donald Trump, đồng thời bác bỏ nghị quyết yêu cầu Quốc hội phê chuẩn trước khi tiến hành các hoạt động không kích tiếp theo.

Nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn nghiêm trọng

Tình hình xung đột đã ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực sản xuất và xuất khẩu của các quốc gia trong khu vực. Cụ thể, Iraq – nhà sản xuất lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) – buộc phải cắt giảm sản lượng gần 1,5 triệu thùng/ngày. Nguyên nhân được xác định do những hạn chế về hệ thống kho chứa và khó khăn trong vận chuyển xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Qatar, nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu thế giới, cũng đã tuyên bố áp dụng điều khoản bất khả kháng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt. Các nguồn tin chuyên ngành nhận định việc khôi phục sản lượng bình thường tại đây có thể kéo dài ít nhất một tháng.

Đáng chú ý, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, nơi trung chuyển gần 20% nhu cầu năng lượng toàn cầu, đã rơi vào tình trạng đình trệ trong 5 ngày liên tiếp. Cơ quan giám sát thương mại hàng hải Anh vừa ghi nhận một vụ nổ lớn gần cảng Mubarak Al Kabeer của Kuwait, càng làm gia tăng rủi ro cho các tàu chở dầu đi qua khu vực này.

Đánh giá tác động và dự báo từ chuyên gia

Theo phân tích từ ngân hàng J.P. Morgan, mặc dù Iran hiện vẫn tránh tấn công trực tiếp vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu, nhưng rủi ro đối với vận tải biển vẫn ở mức báo động. Ước tính có khoảng 329 tàu chở dầu hiện đang bị kẹt lại tại khu vực Vịnh Ba Tư do tình hình an ninh không đảm bảo.

Các chuyên gia cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở trữ lượng dầu khí mà chủ yếu đến từ các vấn đề hậu cần và vận tải. Mặc dù phần lớn các mỏ dầu có thể khôi phục hoạt động sau vài ngày khi điều kiện cho phép, nhưng việc đưa toàn bộ hệ thống trở lại công suất tối đa thường mất từ hai đến ba tuần.

Nhìn chung, khả năng lưu trữ dầu tại các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) – bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Qatar, Kuwait, Oman và Bahrain – cùng mặt bằng giá hiện tại sẽ là những yếu tố then chốt quyết định thời gian kéo dài của các chiến dịch quân sự này.