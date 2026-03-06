Giá dầu Brent tăng mạnh lên 81,40 USD/thùng do gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông Thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh trong phiên 3/3/2026 khi giá dầu Brent tăng 4,7% và giá khí đốt vọt tới 40% do rủi ro vận tải tại eo biển Hormuz.

Giá dầu và khí đốt toàn cầu đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (3/3/2026) khi chuỗi cung ứng năng lượng từ Trung Đông đối mặt với tình trạng gián đoạn nghiêm trọng. Các rủi ro về vận chuyển và khai thác tại khu vực này đang gây áp lực lớn lên thị trường năng lượng thế giới, thúc đẩy giá các mặt hàng chủ chốt đạt mức cao nhất trong nhiều tháng.

Biến động mạnh trên thị trường dầu thô và khí đốt

Tại thị trường London, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu chốt phiên tăng 3,66 USD, tương đương 4,7%, lên mức 81,40 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 1/2025. Cùng thời điểm, thị trường khí đốt tại châu Âu chứng kiến sự biến động cực lớn khi giá có lúc tăng tới 40% trước khi thu hẹp đà tăng vào cuối phiên.

Không chỉ năng lượng, đà tăng còn lan rộng sang các nhóm hàng hóa khác. Giá đường, phân bón và đậu tương cũng đồng loạt đi lên. Giới phân tích cảnh báo tình trạng này có thể kích hoạt áp lực lạm phát mới, đe dọa đà phục hồi kinh tế tại châu Á và châu Âu nếu sự cố kéo dài. Hiện tại, Trung Đông đóng góp gần 1/3 sản lượng dầu toàn cầu và khoảng 1/5 nguồn cung khí tự nhiên thế giới.

Hệ thống vận tải qua eo biển Hormuz bị hạn chế

Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu – đã bị hạn chế sang ngày thứ tư liên tiếp. Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy số lượng tàu chở dầu đi qua khu vực này giảm mạnh so với mức trung bình từ đầu năm 2026.

Hàng trăm tàu chở dầu và LNG hiện đang phải neo đậu gần cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để chờ điều kiện an toàn. Tại Qatar, các cơ sở sản xuất LNG, vốn cung cấp khoảng 20% lượng LNG toàn cầu, đã tạm dừng hoạt động. Saudi Aramco đang nỗ lực chuyển hướng nguồn cung sang cảng Yanbu ở Biển Đỏ, tuy nhiên công suất đường ống đông–tây có giới hạn đang tạo thêm áp lực lên chuỗi cung ứng.

Phản ứng của các quốc gia và tác động đến sản xuất

Trước tình hình căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hải quân nước này có thể triển khai hoạt động hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz nếu cần thiết. Ông cũng chỉ đạo Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính nhằm ổn định hoạt động thương mại hàng hải tại khu vực Vịnh.

Tại Iraq, nhà sản xuất lớn thứ hai trong OPEC, sản lượng đã bắt đầu sụt giảm. Cụ thể, mỏ Rumaila giảm 700.000 thùng/ngày và mỏ West Qurna 2 giảm 460.000 thùng/ngày. Chính quyền Iraq cảnh báo có thể phải cắt giảm tổng cộng hơn 3 triệu thùng/ngày nếu hoạt động bốc hàng không thể tiếp tục.

Tại châu Á, các hệ quả đã bắt đầu xuất hiện rõ nét. Một số nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc buộc phải giảm công suất do thiếu hụt dầu thô. Trong khi đó, Ấn Độ đã triển khai biện pháp phân bổ khí đốt cho các ngành công nghiệp sau khi nguồn cung từ đối tác Qatar bị gián đoạn.