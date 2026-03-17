Giá dầu Brent tăng vọt hơn 9%, vượt mốc 100 USD/thùng phiên sáng 12/3 Trong phiên sáng 12/3, giá dầu thế giới tăng mạnh do lo ngại gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz, bất chấp động thái giải phóng 400 triệu thùng dầu dự trữ từ IEA.

Trong phiên giao dịch sáng thứ Năm (12/3), thị trường năng lượng thế giới ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ. Nguyên nhân chính được xác định là do những lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài và nguy cơ gián đoạn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz - tuyến đường hàng hải huyết mạch của ngành dầu khí toàn cầu.

Diễn biến giá dầu trên các sàn giao dịch chính

Cụ thể, giá dầu Brent đã tăng thêm 8,54 USD (tương đương 9,28%), chạm ngưỡng 100,52 USD/thùng. Cùng lúc đó, giá dầu thô Mỹ (WTI) cũng ghi nhận mức tăng 7,22 USD (tương đương 8,28%), lên mức 94,47 USD/thùng.

Trước đó vào phiên thứ Hai, dầu Brent từng đạt mức 119,50 USD/thùng, xác lập đỉnh cao nhất kể từ giữa năm 2022. Tuy nhiên, giá sau đó đã có nhịp điều chỉnh giảm khi xuất hiện các thông tin từ phía Mỹ về khả năng sớm chấm dứt các xung đột khu vực.

Loại dầu Mức tăng (USD) Tỷ lệ (%) Giá hiện tại (USD/thùng) Dầu Brent 8,54 9,28% 100,52 Dầu WTI 7,22 8,28% 94,47

Nỗ lực điều tiết từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA)

Nhằm kiềm chế đà tăng phi mã của giá năng lượng, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đồng ý giải phóng lượng dầu kỷ lục lên tới 400 triệu thùng. Trong chiến dịch này, Mỹ đóng góp phần lớn với 172 triệu thùng được trích xuất từ Kho dự trữ dầu chiến lược của quốc gia này.

Mặc dù vậy, giới phân tích vẫn bày tỏ sự hoài nghi về tính hiệu quả dài hạn của giải pháp này. Bà Tina Teng, chiến lược gia thị trường tại Moomoo ANZ, nhận định: "Việc IEA công bố dự trữ dầu mỏ có thể chỉ là giải pháp tạm thời. Sự gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz và việc ngừng sản xuất quy mô lớn ở một số quốc gia Trung Đông có thể gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong dài hạn".

Rủi ro từ nguồn cung thực tế

Bên cạnh đó, các chuyên gia kinh tế tại ING cho biết thị trường đang lo ngại về tốc độ dầu dự trữ có thể tiếp cận người tiêu dùng. Câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu lượng dầu được giải phóng có đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường cho đến khi dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz được ổn định trở lại hay không.

Sự kết hợp giữa yếu tố địa chính trị bất ổn và các rào cản kỹ thuật trong vận tải đang tạo ra áp lực lớn lên giá năng lượng toàn cầu, khiến thị trường vẫn duy trì trạng thái nhạy cảm với mọi biến động mới tại khu vực Trung Đông.