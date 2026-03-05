Giá dầu Brent tăng vọt lên 81,40 USD/thùng do gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông Giá dầu Brent tăng 4,7% lên 81,40 USD/thùng vào ngày 3/3/2026 do gián đoạn tại Trung Đông. Khí đốt châu Âu tăng mạnh khi vận chuyển qua eo biển Hormuz bị đình trệ.

Giá dầu và khí đốt toàn cầu đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 3/3/2026 khi các hoạt động khai thác và vận chuyển năng lượng tại Trung Đông đối mặt với tình trạng gián đoạn nghiêm trọng.

Giá dầu Brent đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2025

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng 3,66 USD, tương đương mức tăng 4,7%, chốt phiên ở mức 81,40 USD/thùng. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 1/2025. Tương tự, thị trường khí đốt tại châu Âu cũng chứng kiến biến động mạnh khi giá có thời điểm tăng tới 40% trước khi thu hẹp đà tăng vào cuối phiên.

Sự gia tăng này không chỉ giới hạn ở năng lượng; giá các mặt hàng khác như đường, phân bón và đậu tương cũng đồng loạt đi lên. Các chuyên gia kinh tế cảnh báo tình trạng này có thể tạo ra áp lực lạm phát mới, đe dọa đà phục hồi kinh tế tại cả châu Á và châu Âu nếu các điểm nghẽn nguồn cung không sớm được khơi thông. Hiện khu vực Trung Đông chiếm gần một phần ba sản lượng dầu toàn cầu và khoảng một phần năm nguồn cung khí tự nhiên toàn thế giới.

Nghẽn mạch tại eo biển Hormuz và rủi ro sản xuất từ Iraq

Tình trạng hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu – đã bước sang ngày thứ tư. Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy số lượng chuyến tàu chở dầu qua khu vực này giảm mạnh so với mức trung bình từ đầu năm. Hiện có hàng trăm tàu chở dầu và LNG đang phải neo đậu tại các khu vực lân cận như cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để chờ điều kiện an toàn.

Iraq, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), cho biết sản lượng có thể bị cắt giảm tới hơn 3 triệu thùng/ngày nếu việc tiếp cận các điểm bốc hàng tiếp tục bị cản trở. Tính đến ngày 3/3, quốc gia này đã ghi nhận mức giảm sản lượng 700.000 thùng/ngày tại mỏ Rumaila và 460.000 thùng/ngày tại mỏ West Qurna 2.

Phản ứng của các cường quốc và tác động tại châu Á

Trước tình hình căng thẳng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẵn sàng triển khai hoạt động hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz nếu cần thiết. Bên cạnh đó, ông đã chỉ đạo Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ cung cấp các gói bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính nhằm hỗ trợ duy trì hoạt động thương mại hàng hải trong khu vực.

Tại Ả Rập Xê Út, tập đoàn Saudi Aramco đang nỗ lực chuyển hướng một phần nguồn cung sang cảng Yanbu ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, các nguồn tin thị trường nhận định công suất của hệ thống đường ống đông–tây có giới hạn, khó có thể thay thế hoàn toàn lộ trình qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, các cơ sở sản xuất LNG tại Qatar đã tạm dừng hoạt động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung toàn cầu.

Tại khu vực châu Á, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã bắt đầu điều chỉnh giảm công suất hoạt động do thiếu hụt dầu thô nguyên liệu. Ấn Độ, quốc gia phụ thuộc lớn vào năng lượng từ Trung Đông, cũng đã phải triển khai các biện pháp phân bổ khí đốt cho các ngành công nghiệp sau khi nguồn cung từ Qatar bị gián đoạn.